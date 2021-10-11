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Türkiye, Dünya Kupası Eleme Grubu'ndan nasıl çıkar?

11.10.2021 11:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2022 Dünya Kupası Elemeleri G Grubu'nda Türkiye'nin mutlak kazanması gereken maçta Norveç ile 1-1 berabere kalmasının ardından gruptan nasıl çıkacağı sorusu gündeme geldi.

Türkiye, Dünya Kupası Eleme Grubu'ndan nasıl çıkar?

İşte Türkiye'nin gruptan çıkma senaryoları:

Bugün Letonya deplasmanıyla başlayacak seride Türkiye, kasım ayında da Cebelitarık ve Karadağ ile karşılaşacak. 3 maçtan alınacak 9 puan, ilk etapta çok kritik olacak elemeler 21 puanla tamamlanmış olacak.

Hollanda kalan 3 maçından ikisinden galip ayrılması durumunda grubu Türkiye' nin üstünde tamamlamayı garantileyecek. Norveç ise Karadağ ve Letonya'yı yendiği taktirde son hafta Hollanda deplasmanına 20 puanla gidecek. Kazanırlarsa A Milli Takım veda edecek. Diğer türlü Play-Off yolu açılacak. Puan eşitliğinde ise iş averaja kalacak. Milliler'in Katar yolu kendi performansından çok rakiplerinin alacağı sonuçlara göre şekillenecek.

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Anahtar Kelimeler:
Türkiye Milli Futbol Takımı
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