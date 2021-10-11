Türkiye, Dünya Kupası Eleme Grubu'ndan nasıl çıkar?

İşte Türkiye'nin gruptan çıkma senaryoları:

Bugün Letonya deplasmanıyla başlayacak seride Türkiye, kasım ayında da Cebelitarık ve Karadağ ile karşılaşacak. 3 maçtan alınacak 9 puan, ilk etapta çok kritik olacak elemeler 21 puanla tamamlanmış olacak.

Hollanda kalan 3 maçından ikisinden galip ayrılması durumunda grubu Türkiye' nin üstünde tamamlamayı garantileyecek. Norveç ise Karadağ ve Letonya'yı yendiği taktirde son hafta Hollanda deplasmanına 20 puanla gidecek. Kazanırlarsa A Milli Takım veda edecek. Diğer türlü Play-Off yolu açılacak. Puan eşitliğinde ise iş averaja kalacak. Milliler'in Katar yolu kendi performansından çok rakiplerinin alacağı sonuçlara göre şekillenecek.

