TÜRKİYE ERMENİSTAN MAÇI BİLET FİYATLARI! EURO 2024 elemeleri D grubu Türkiye Ermenistan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Türkiye Ermenistan maçı bilet fiyatları ile ilgili arama motorlarında yapılan sorgulamalar hız kazandı. UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu Türkiye Ermenistan maçı Eskişehir Yeni Stadı'nda oynanacak. A Milli Futbol Takımımız, UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu dördüncü maçında Galler'i 2-0 üstünlükle yenerek sahadan ayrılmıştı. Şimdi gözler Türkiye Ermenistan maçına çevrildi. İşte, Türkiye Ermenistan maçı bilet fiyatları...
Türkiye Ermenistan maçı bilet fiyatları belli oldu.
Türkiye, 2024 Avrupa Şampiyonası elemeleri D Grubu'nda 8 Eylül Cuma Günü saat 21:45'te Eskişehir Yeni Stadyumu'nda Ermenistan ile oynayacağı maçın öncelikli bilet satışları Millî Takım Taraftar Kulübü Kırmızı Üyeleri için başladı ve bir gün süren öncelikli bilet satışlarından sadece son 1 yıl içerisinde Millî Takım Taraftar Kulübü Kırmızı Üyesi olmuş kişiler yararlanabildi.
Ermenistan maçının genel bilet satışları ise bugün (22 Ağustos Salı) saat 17:00'de başlayacak.
Türkiye-Ermenistan maçının bilet fiyatları 200, 300 ve 400 TL olarak belirlendi.
Türkiye Ermenistan maçı 8 Eylül'de oynanacak.
2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri 5. hafta maçının saat ve yayıncı kanal bilgisi ise henüz açıklanmadı.
Türkiye, UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu dördüncü maçında Galler'i 2-0 mağlup etti.
Konuk ekipte Joseff Morrell 41. dakikada kırmızı kart gördü. İlk yarı 0-0 sona erdi. İkinci yarıda A Milli Takımımız eksik rakibine karşı baskısını artırdı. 64'te Hakan Çalhanoğlu penaltı atışında kaleci Ward'ı geçemedi. 72. dakikada Barış Alper Yılmaz'ın ortasında Umut Nayir ile 1-0 öne geçtik. 80'de ise Arda Güler ceza sahası dışından attığı muhteşem golle farkı ikiye çıkardı: 2-0. Bu sonucun ardından Galler'i iki golle geçen A Milliler, D Grubu'nda puanını 9'a çıkararak zirvedeki yerini korudu. Galler ise 4 puanla 4. sırada kaldı.