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TÜRKİYE ERMENİSTAN MAÇI BİLET FİYATLARI! EURO 2024 elemeleri D grubu Türkiye Ermenistan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

22.08.2023 09:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye Ermenistan maçı bilet fiyatları sporseverler tarafından merak konusu oldu. A Milli Futbol Takımı, UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu maçında Ermenistan ile kozlarını paylaşacak. Karşılaşmanın genel bilet satışları bugün ( 22 Ağustos Salı) satışa çıkıyor. Peki, Türkiye Ermenistan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, Türkiye Ermenistan maçı bilet fiyatları...

Türkiye Ermenistan maçı bilet fiyatları ile ilgili arama motorlarında yapılan sorgulamalar hız kazandı. UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu Türkiye Ermenistan maçı Eskişehir Yeni Stadı'nda oynanacak. A Milli Futbol Takımımız, UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu dördüncü maçında Galler'i 2-0 üstünlükle yenerek sahadan ayrılmıştı. Şimdi gözler Türkiye Ermenistan maçına çevrildi. İşte, Türkiye Ermenistan maçı bilet fiyatları...

TÜRKİYE ERMENİSTAN MAÇI BİLET FİYATLARI

Türkiye Ermenistan maçı bilet fiyatları belli oldu.

Türkiye, 2024 Avrupa Şampiyonası elemeleri D Grubu'nda 8 Eylül Cuma Günü saat 21:45'te Eskişehir Yeni Stadyumu'nda Ermenistan ile oynayacağı maçın öncelikli bilet satışları Millî Takım Taraftar Kulübü Kırmızı Üyeleri için başladı ve bir gün süren öncelikli bilet satışlarından sadece son 1 yıl içerisinde Millî Takım Taraftar Kulübü Kırmızı Üyesi olmuş kişiler yararlanabildi.

Ermenistan maçının genel bilet satışları ise bugün (22 Ağustos Salı) saat 17:00'de başlayacak.

Türkiye-Ermenistan maçının bilet fiyatları 200, 300 ve 400 TL olarak belirlendi.

TÜRKİYE ERMENİSTAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Türkiye Ermenistan maçı 8 Eylül'de oynanacak.

2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri 5. hafta maçının saat ve yayıncı kanal bilgisi ise henüz açıklanmadı.

TÜRKİYE SON MAÇI KAZANDI

Türkiye, UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu dördüncü maçında Galler'i 2-0 mağlup etti.

Konuk ekipte Joseff Morrell 41. dakikada kırmızı kart gördü. İlk yarı 0-0 sona erdi. İkinci yarıda A Milli Takımımız eksik rakibine karşı baskısını artırdı. 64'te Hakan Çalhanoğlu penaltı atışında kaleci Ward'ı geçemedi. 72. dakikada Barış Alper Yılmaz'ın ortasında Umut Nayir ile 1-0 öne geçtik. 80'de ise Arda Güler ceza sahası dışından attığı muhteşem golle farkı ikiye çıkardı: 2-0. Bu sonucun ardından Galler'i iki golle geçen A Milliler, D Grubu'nda puanını 9'a çıkararak zirvedeki yerini korudu. Galler ise 4 puanla 4. sırada kaldı.

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