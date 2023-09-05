Türkiye Ermenistan maçı, ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? EURO 2024 elemeleri Türkiye Ermenistan maçı canlı yayın bilgisi

Türkiye Ermenistan maçı için heyecan dorukta. UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu Türkiye Ermenistan maçı Eskişehir Yeni Stadı'nda oynanacak. A Milli Futbol Takımımız, UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu dördüncü maçında Galler'i 2-0 üstünlükle yenerek sahadan ayrılmıştı. Şimdi gözler Türkiye Ermenistan maçına çevrildi. İşte, Türkiye Ermenistan maçının tarihi, saati ve muhtemel 11'leri...
Türkiye Ermenistan maçı, 8 Eylül 2023 Cuma günü saat 21.45'te başlayacak.
Maç, Eskişehir Yeni Stadyumu'nda oynanacak.
Türkiye Ermenistan maçı, TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.
2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde Ermenistan ve özel maçta Japonya ile karşılaşacak A Milli Takımımızın aday kadrosu açıklandı.
Kaleciler: Altay Bayındır, Mert Günok, Uğurcan Çakır
Defans: Onur Bulut, Zeki Çelik, Abdülkerim Bardakcı, Cenk Özkacar, Çağlar Söyüncü, Merih Demiral, Ozan Kabak, Kazımcan Karataş, Mert Müldür
Orta saha/Forvet: Cengiz Ünder, Yusuf Sarı, Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, Orkun Kökçü, Salih Özcan, Salih Uçan, İrfan Can Kahveci, Kerem Aktürkoğlu, Barış Alper Yılmaz, Bertuğ Yıldırım, Umut Nayir
2024 Avrupa Futbol Şampiyonası grup maçları sebebiyle Süper Lig'de milli maç arası verilecek. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından belirlenen takvime göre ligde milli maç arası 4-16 Eylül 2023 tarihlerinde gerçekleşecek. Milli maç arası yaklaşık 11 gün sürecek.