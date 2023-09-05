SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Futbol
  4. Türkiye Ermenistan maçı, ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? EURO 2024 elemeleri Türkiye Ermenistan maçı canlı yayın bilgisi

Türkiye Ermenistan maçı, ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? EURO 2024 elemeleri Türkiye Ermenistan maçı canlı yayın bilgisi

05.09.2023 14:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye Ermenistan maçı için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. A Milli Futbol Takımı, UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu maçında Ermenistan ile kozlarını paylaşacak. Grupta çıktığı 4 maçın 3'ünü kazanan Stefan Kuntz yönetimindeki ekip sahadan üstünlükle ayrılmayı hedefliyor. Peki, Türkiye Ermenistan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, Türkiye Ermenistan maçının canlı yayın bilgisi...

Türkiye Ermenistan maçı için heyecan dorukta. UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu Türkiye Ermenistan maçı Eskişehir Yeni Stadı'nda oynanacak. A Milli Futbol Takımımız, UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu dördüncü maçında Galler'i 2-0 üstünlükle yenerek sahadan ayrılmıştı. Şimdi gözler Türkiye Ermenistan maçına çevrildi. İşte, Türkiye Ermenistan maçının tarihi, saati ve muhtemel 11'leri...

TÜRKİYE ERMENİSTAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Türkiye Ermenistan maçı, 8 Eylül 2023 Cuma günü saat 21.45'te başlayacak.

Maç, Eskişehir Yeni Stadyumu'nda oynanacak.

TÜRKİYE ERMENİSTAN MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Türkiye Ermenistan maçı, TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde Ermenistan ve özel maçta Japonya ile karşılaşacak A Milli Takımımızın aday kadrosu açıklandı.

zz

Kaleciler: Altay Bayındır, Mert Günok, Uğurcan Çakır

Defans: Onur Bulut, Zeki Çelik, Abdülkerim Bardakcı, Cenk Özkacar, Çağlar Söyüncü, Merih Demiral, Ozan Kabak, Kazımcan Karataş, Mert Müldür

Orta saha/Forvet: Cengiz Ünder, Yusuf Sarı, Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, Orkun Kökçü, Salih Özcan, Salih Uçan, İrfan Can Kahveci, Kerem Aktürkoğlu, Barış Alper Yılmaz, Bertuğ Yıldırım, Umut Nayir

MİLLİ MAÇ ARASI NE KADAR SÜRECEK, KAÇ GÜN?

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası grup maçları sebebiyle Süper Lig'de milli maç arası verilecek. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından belirlenen takvime göre ligde milli maç arası 4-16 Eylül 2023 tarihlerinde gerçekleşecek. Milli maç arası yaklaşık 11 gün sürecek.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Dünyada yalnızca üç adet olan arabayı satın aldı!Dünyada yalnızca üç adet olan arabayı satın aldı!
Transfer dönemi bitince hepsi kulüpsüz kaldı...Transfer dönemi bitince hepsi kulüpsüz kaldı...
Kerem Aktürkoğlu ve Zaha'nın kavga ettiği iddiasına sert yalanlama!Kerem Aktürkoğlu ve Zaha'nın kavga ettiği iddiasına sert yalanlama!
Anahtar Kelimeler:
Stefan Kuntz milli maç hangi gün aday maçı yayınlanacak süper li maçın maç,

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Icardi'ye akılalmaz transfer teklifi!

Icardi'ye akılalmaz transfer teklifi!

Aziz Yıldırım'dan sert açıklamalar!

Aziz Yıldırım'dan sert açıklamalar!

Umut Nayir Fenerbahçe ile anlaştı!

Umut Nayir Fenerbahçe ile anlaştı!

Neymar ve Galatasaray iddiaları sosyal medyayı karıştırdı

Neymar ve Galatasaray iddiaları sosyal medyayı karıştırdı

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Baş ağrısı şikayetiyle doktora gitti! Kulağından öyle bir şey çıktı ki...

Baş ağrısı şikayetiyle doktora gitti! Kulağından öyle bir şey çıktı ki...

Okula ve Şehre Dönüş fırsatlarının yıldızı Camper'da %40'a varan indirim

Okula ve Şehre Dönüş fırsatlarının yıldızı Camper'da %40'a varan indirim

Karısı eve gelince panik yaptı! Balkondan indirdi

Karısı eve gelince panik yaptı! Balkondan indirdi

Çılgın tanışma partisi! Konsept: Çıplak tokatlama...

Çılgın tanışma partisi! Konsept: Çıplak tokatlama...

Kullanıcıların gözdesi! Philips airfyerda kısa süreli fırsat sizleri bekliyor

Kullanıcıların gözdesi! Philips airfyerda kısa süreli fırsat sizleri bekliyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.