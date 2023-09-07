TÜRKİYE ERMENİSTAN MAÇI NE ZAMAN, saat kaçta, hangi kanalda? EURO 2024 elemeleri Türkiye Ermenistan maçı şifresiz mi?

Türkiye Ermenistan maçı için heyecan dorukta. D grubunda oynadığı 4 karşılaşmadan 3 galibiyet, 1 mağlubiyet alan Türkiye A Milli Takımı, 32 bin 507 seyirci kapasiteli Eskişehirspor Yeni Atatürk Stadyumu'ndan üstünlükle ayrılmayı hedefliyor. Türkiye Ermenistan maçı canlı izleme ekranı şimdiden internette araştırılıyor. Türkiye Ermenistan maçının tarihi, saati, kanalı ve canlı yayın bilgisine haberimizden ulaşabilirsiniz...

TÜRKİYE ERMENİSTAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Türkiye Ermenistan maçı, 8 Eylül 2023 Cuma günü saat 21.45'te başlayacak.

Maç, Eskişehir Yeni Stadyumu'nda oynanacak.

TÜRKİYE ERMENİSTAN MAÇI HANGİ KANALDA?

Türkiye Ermenistan maçı, TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

A MİLLİ TAKIM ADAY KADROSU

A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosu şu şekilde:

Kaleci: Altay Bayındır (Manchester United), Mert Günok (Beşiktaş), Uğurcan Çakır (Trabzonspor)

Defans: Onur Bulut (Beşiktaş), Zeki Çelik (Roma), Abdülkerim Bardakcı (Galatasaray), Cenk Özkacar (Valencia), Çağlar Söyüncü (Atletico Madrid), Merih Demiral (Al-Ahli), Ozan Kabak (TSG 1899 Hoffenheim), Kazımcan Karataş (Galatasaray), Mert Müldür (Fenerbahçe)

Orta saha - Forvet: Cengiz Ünder (Fenerbahçe), Yusuf Sarı (Adana Demirspor), Hakan Çalhanoğlu (Inter), İsmail Yüksek (Fenerbahçe), Orkun Kökçü (Benfica), Salih Özcan (Borussia Dortmund), Salih Uçan (Beşiktaş), İrfan Can Kahveci (Fenerbahçe), Kerem Aktürkoğlu (Galatasaray), Barış Alper Yılmaz (Galatasaray), Bertuğ Yıldırım (Stade Rennais), Umut Nayir (Fenerbahçe)

