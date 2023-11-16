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Türkiye Esra Erol'daki bu aşıkları konuşuyor! Zeynep ve Muharrem aşkında flaş gelişme! Dayısından istedikleri gündem oldu

16.11.2023 18:34 | Son Güncelleme:
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ATV'nin yıllardır büyük bir ilgiyle izlenen gündüz kuşağı programı Esra Erol'da da günlerdir bir aşk hikayesi işleniyor. Malatya'da yaşayan Zeynep'i kaçıran ve aslen Düzce'de yaşayan Muharrem'in akşına Zeynep'in dayısı karşı çıkıyordu. İlgiyle izlenen programın yeni bölümünde beklenmedik bir gelişme yaşandı.

Gündüz kuşağının en çok izlenen yapımları arasında yer alan ve ünlü sunucu Esra Erol'un sunduğu Esra Erol'da programı, Zeynep ve Muharrem olayıyla sosyal medyanın gündeminde yer alıyor. Canlı yayınlanan programın son bölümünde ilginç anlar yaşandı.

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Birkaç gündür Esra Erol'da programında Zeynep Hanım ve Muharrem Bey'in konusu işleniyor. Muharrem Bey'e kaçan Zeynep Hanım, Muharrem Bey ile evlenmek istediğini fakat dayısı Bayram Bey'in izin vermediğini söylemişti. Dayı Bayram Bey'in Zeynep Hanım'ın engelli olduğunu ve evlenmesinin doğru olmadığını söylemesiyle birlikte durum farklı bir boyut aldı.

BİR ANDA STÜDYODA DİZ ÇÖKTÜ

Sosyal medyadan tanışan Zeynep ve Muharrem çifti ile ilgili olaylar, Muharrem Bey'in Düzce'den Malatya'ya gelerek Zeynep Hanım'ı kaçırmasıyla başlıyor. Dayı Bayram Bey bu evliliğe karşı olduğunu belirtmek için programa katılmış ve Zeynep Hanım'ı kandırdıklarını iddia etmişti.

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Esra Erol'da'nın bugün yayınlanan yeni bölümünde beklenmedik bir gelişme yaşandı. Muharrem Bey bir anda Bayram Bey'in elini öpmek istedi. Ardından Zeynep Hanım Bayram Bey ile barışmak için hamlede bulundu.

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Kısa bir atışmanın ardından Bayram Bey Zeynep Hanım'ı affetti ve sonrasında Muharrem Bey'in de elini öpmesine izin verdi. Dargınlığın tatlıya bağlandığı düşünülürken Muharrem Bey bir anda stüdyoda diz çökerek Zeynep Hanım'a evlenme teklif etti.

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DAYISINDAN İSTEDİKLERİ HERKESİ ŞAŞIRTTI, ESRA EROL DEVREYE GİRDİ

Herkesin şaşkınlıkla izlediği olayda Zeynep Hanım teklifi kabul etti. Muharrem Bey teklifin ardından Zeynep Hanım'ı dayısı Bayram Bey'den istedi ve Bayram Bey'in rızası alındı.

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Evlilik hazırlıkları ile ilgili konulara geçilmesi sonrasında Muharrem Bey'in Bayram Bey'e hem Zeynep Hanım'ı kaçırması hem de sürecin normal işlemesi sonrasında 'Yatak odasını kız tarafı alır' demesi herkesi güldürdü.

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Dayı'nın durumunun olmadığını açıklaması üzerine ise Esra Erol devreye girdi ve yatak odası takımını kendisinin organize edeceğini belirtti.

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Esra Erol sosyal medya istedi
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