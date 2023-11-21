SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Milli Takım
  4. Türkiye EURO 2024'e lider gitmek istiyor! İşte A Milli Takımımız'ın grubunda canlı puan durumu

Türkiye EURO 2024'e lider gitmek istiyor! İşte A Milli Takımımız'ın grubunda canlı puan durumu

21.11.2023 22:38 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

A Milli Takımımız D Grubu son maçında Galler ile deplasmanda karşı karşıya gelirken, grubun bir diğer maçında Hırvatistan sahasında Ermenistan ile karşılaşıyor. Grubun canlı puan durumunu haberimizden takip edebilirsiniz.

Türkiye EURO 2024'e lider gitmek istiyor! İşte A Milli Takımımız'ın grubunda canlı puan durumu

Grupta oynadığı son 2 maçta Hırvatistan'ı deplasmanda, Letonya'yı ise Türkiye'ye mağlup ederek liderlik için büyük avantaj yakalayan A Milli Futbol Takımı, son maçında Galler karşısında.

D Grubu'nda hesaplar puan hesapları karışırken grubun bir diğer maçında Hırvatistan sahasında Ermenistan ile karşı karşıya geliyor.

Günün Maçları

Tüm Maçlar
22:45 45+2'
Hırvatistan Hırvatistan
1 - 0
Ermenistan Ermenistan
22:45 45+1'
Galler Galler
1 - 0
Türkiye Türkiye

İŞTE TÜRKİYE'NİN YER ALDIĞI D GRUBUNDA CANLI PUAN DURUMU:

1- Hırvatistan: 8 maç, 16 puan
2- Türkiye: 8 maç, 16 puan
3- Galler: 8 maç, 14 puan
4- Ermenistan: 8 maç, 9 puan
5- Letonya: 8 maç, 3 puan

MİLLİ TAKIM GRUPTAN NASIL LİDER ÇIKAR?

aad575d86d9c43b983a47d411611459d

A Milli Futbol Takımı'na grup liderliği için beraberlik yetiyor. Türkiye, Galler'e yenilmesi halinde liderlik için Hırvatistan'ın puan kaybetmesini bekleyecek.

GALLER KAZANIP, HIRVATİSTAN BEKLEMEK ZORUNDA

Dün oynanan Ermenistan-Galler maçı 1-1 sona erince Galler'in grubu lider bitirme şansı kalmadı. Hırvatistan ise yine dün oynanan maçta Letonya'yı deplasmanda 2-0'la geçti ve grup ikinciliğini sürdürdü.

Öte yandan Galler'in grup ikinciliği için şansı sürüyor. Galler, Türkiye'yi konuk edeceği maçta milli takımımızı mağlup edip Hırvatistan'ın kazanamamasını durumunda EURO 2024 bileti alacak. (Galler'in ikili averajda Hırvatistan'a üstünlüğü bulunuyor.)

HIRVATİSTAN KAZANAMAZSA TÜRKİYE'Yİ BEKLEYECEK

Hırvatistan ise grup ikinciliği için galibiyet yetecek. Hırvatlar sahasında Ermenistan'a puan kaybetmesi halinde Türkiye'nin Galler'den puan almasını bekleyecek. Hırvatistan'ın kazanıp Türkiye'nin yenilmesi durumunda ise 'Damalılar' grubunu lider tamamlayacak.

Canlı Skor


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Başkanlar PFDK'lık oldu!Başkanlar PFDK'lık oldu!
Ümit Milliler Norveç'e şans tanımadı!Ümit Milliler Norveç'e şans tanımadı!
Beklenmedik itiraf! "O iki takımda asla oynamam"Beklenmedik itiraf! "O iki takımda asla oynamam"
Anahtar Kelimeler:
Puan Durumu Türkiye son dakika a milli takım maçın da, maç,
En Çok Okunan Haberler
Yüzde 29 garanti, yüzde 45'lik zam masada!

Yüzde 29 garanti, yüzde 45'lik zam masada!

İsrail ve Hamas rehine takasında anlaştı

İsrail ve Hamas rehine takasında anlaştı

Grupta sıralama değişti! İşte puan durumu

Grupta sıralama değişti! İşte puan durumu

Ronaldinho'nun başı yine dertte!

Ronaldinho'nun başı yine dertte!

Ronaldo kameralara fena yakalandı! "Ona yapılsa kıyamet kopar"

Ronaldo kameralara fena yakalandı! "Ona yapılsa kıyamet kopar"

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Balık tutarken kabusu yaşadı! Zıpkınla kendisini vurdu

Balık tutarken kabusu yaşadı! Zıpkınla kendisini vurdu

Yemek pişirmede devrim yaratan teknoloji! En iyi airfryerlar indirimde

Yemek pişirmede devrim yaratan teknoloji! En iyi airfryerlar indirimde

Damadı tebrik etmek istedi! İlginç anlar yaşandı

Damadı tebrik etmek istedi! İlginç anlar yaşandı

Taklidini yaptı! Şimdi aynı cezaevindeler...

Taklidini yaptı! Şimdi aynı cezaevindeler...

Konforlu, işlevsel, su geçirmez! Columbia montlar indirimde

Konforlu, işlevsel, su geçirmez! Columbia montlar indirimde

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.