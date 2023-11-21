Türkiye EURO 2024'e lider gitmek istiyor! İşte A Milli Takımımız'ın grubunda canlı puan durumu

Grupta oynadığı son 2 maçta Hırvatistan'ı deplasmanda, Letonya'yı ise Türkiye'ye mağlup ederek liderlik için büyük avantaj yakalayan A Milli Futbol Takımı, son maçında Galler karşısında.

D Grubu'nda hesaplar puan hesapları karışırken grubun bir diğer maçında Hırvatistan sahasında Ermenistan ile karşı karşıya geliyor.

İŞTE TÜRKİYE'NİN YER ALDIĞI D GRUBUNDA CANLI PUAN DURUMU:

1- Hırvatistan: 8 maç, 16 puan

2- Türkiye: 8 maç, 16 puan

3- Galler: 8 maç, 14 puan

4- Ermenistan: 8 maç, 9 puan

5- Letonya: 8 maç, 3 puan

MİLLİ TAKIM GRUPTAN NASIL LİDER ÇIKAR?

A Milli Futbol Takımı'na grup liderliği için beraberlik yetiyor. Türkiye, Galler'e yenilmesi halinde liderlik için Hırvatistan'ın puan kaybetmesini bekleyecek.

GALLER KAZANIP, HIRVATİSTAN BEKLEMEK ZORUNDA

Dün oynanan Ermenistan-Galler maçı 1-1 sona erince Galler'in grubu lider bitirme şansı kalmadı. Hırvatistan ise yine dün oynanan maçta Letonya'yı deplasmanda 2-0'la geçti ve grup ikinciliğini sürdürdü.

Öte yandan Galler'in grup ikinciliği için şansı sürüyor. Galler, Türkiye'yi konuk edeceği maçta milli takımımızı mağlup edip Hırvatistan'ın kazanamamasını durumunda EURO 2024 bileti alacak. (Galler'in ikili averajda Hırvatistan'a üstünlüğü bulunuyor.)

HIRVATİSTAN KAZANAMAZSA TÜRKİYE'Yİ BEKLEYECEK

Hırvatistan ise grup ikinciliği için galibiyet yetecek. Hırvatlar sahasında Ermenistan'a puan kaybetmesi halinde Türkiye'nin Galler'den puan almasını bekleyecek. Hırvatistan'ın kazanıp Türkiye'nin yenilmesi durumunda ise 'Damalılar' grubunu lider tamamlayacak.





