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Türkiye-Faroe Adaları maçından notlar

04.06.2022 21:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

A Milli Takım aday kadrosuna ilk kez davet edilen Ferdi Kadıoğlu ilk 11'de yer aldı

İSTANBUL (AA) - UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup ilk maçında Faroe Adaları'nı konuk eden A Milli Futbol Takımı'nda teknik direktör Stefan Kuntz, ay-yıldızlı ekibin son oynadığı İtalya karşılaşmasına göre ilk 11'de 3 değişiklik yaptı.

Kuntz, İtalya maçında ilk 11'de yer alan Altay Bayındır, Rıdvan Yılmaz ve Ozan Kabak'ın, yerine Uğurcan Çakır, Ferdi Kadıoğlu ve Halil Dervişoğlu'nu ilk 11'de şans verdi.

Stefan Kuntz, hücum ağırlıklı bir kadroyu sahaya sürdü. Ay-yıldızlı ekip mücadeleye, Uğurcan Çakır, Mert Müldür, Merih Demiral, Çağlar Söyüncü, Ferdi Kadıoğlu, Dorukhan Toköz, Cengiz Ünder, Hakan Çalhanoğlu, Kerem Aktürkoğlu Halil Dervişoğlu ve Enes Ünal ilk 11'iyle çıktı.

- Ferdi Kadıoğlu ilk maçında ilk 11'de

Teknik direktör Stefan Kuntz, A Milli Takım aday kadrosuna ilk kez davet ettiği Ferdi Kadıoğlu'na ilk 11'de şans verdi. Kuntz, Ferdi'ye sol bekte görev verdi.

Milli Takım kadrosuna ilk kez davet edilen diğer oyunculardan Doğan Alemdar ve Tiago Çukur yedekler arasında yer alırken, Eren Elmalı ve Cenk Özkaçar ise maç kadrosuna alınmadı.

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