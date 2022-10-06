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Türkiye- Fas ampute maçı ne zaman oynanacak? Türkiye- Fas ampute maçı hangi kanalda yayınlanacak? Milli maçta heyecan dorukta!

06.10.2022 10:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ampute Futbol Milli Takımı, Dünya Kupası karşılaşmalarında bu sefer Fas ile karşı karşıya gelecek. Türkiye Fas maçı için nefesler tutuldu. Millilerimiz Meksika'yı 5-0 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı. Peki Türkiye- Fas ampute maçı ne zaman oynanacak? Türkiye- Fas ampute maçı hangi kanalda yayınlanacak? İşte ayrıntılar...

Türkiye- Fas ampute maçı ne zaman oynanacak? Türkiye- Fas ampute maçı hangi kanalda yayınlanacak? Milli maçta heyecan dorukta!

Ampute Futbol Milli Takımı, Fas ile yarı finalde kozlarını paylaşmak için hazırlanıyor. Türkiye Fas Ampute maçı FF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde oynanacak. Peki Türkiye- Fas ampute maçı ne zaman oynanacak? Türkiye- Fas ampute maçı hangi kanalda yayınlanacak? İşte ayrıntılar...

TÜRKİYE FAS AMPUTE MAÇI NE ZAMAN?

Ay-Yıldızlılar Dünya Kupası şampiyonluğunu hedefliyor. Başarılarına başarı katan takım bugün Fas ile karşı karşıya geliyor. Türkiye- Fas ampute maçı 6 Ekim Perşembe (bugün) oynanacak. Maç, 20.00'da başlayacak.

Türkiye- Fas ampute maçı ne zaman oynanacak? Türkiye- Fas ampute maçı hangi kanalda yayınlanacak? Milli maçta heyecan dorukta!

TÜRKİYE FAS AMPUTE MAÇI HANGİ KANALDA?

Türkiye- Fas ampute maçı TRT Spor Yıldız'dan izlenecek.

Milliler son 16 turunda Meksika'yı geride bıraktı. Fransa'yı 3-0, Liberya'yı 5-0 mağlup etti. Son maçta ise Haiti ile 1-1 berabere kaldı.

Millilerin bugünkü rakibi FAS ise İrlanda'yı 6-0 yendi, Brezilya'ya 2-0 yenildi. Gruptaki son maçında İran'la 0-0 berabere kaldı ve en iyi üçüncüler klasmanından son 16 Turu biletini aldı.


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