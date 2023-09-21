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Türkiye, FIFA dünya sıralamasında 42. sıraya düştü

21.09.2023 14:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

A Milli Futbol Takımı, FIFA dünya sıralamasında 1 basamak düşerek 42. sırada yer aldı.

Türkiye, FIFA dünya sıralamasında 42. sıraya düştü

FIFA'nın internet sitesinde güncellenmiş dünya sıralaması açıklandı.

Temmuz ayında açıklanan sıralamadan bu yana 159 maç oynanırken, Arjantin zirvedeki yerini korumaya devam etti.

İlk 10'da sadece 8. sıradaki İtalya ile 9. sıradaki Portekiz yer değiştirdi.

A Milli Futbol Takımı, 1475 puanla 1 basamak aşağı inerek 42. sıraya yerleşti.

Bir sonraki FIFA dünya sıralaması 26 Ekim'de açıklanacak.

Sıralamada ilk 10'daki ülkeler şöyle:

1 Arjantin 1851 -
2 Fransa 1840 -
3 Brezilya 1837 -
4 İngiltere 1794 -
5 Belçika 1792 -
6 Hırvatistan 1747 -
7 Hollanda 1743 -
8 Portekiz 1728 +1
9 İtalya 1727 -1
10 İspanya 1710 -

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