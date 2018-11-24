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Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili Ali Dürüst istifa etti!

FUTBOL HABERLERİ  | 24.11.2018 13:49 | Son Güncelleme

Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili Ali Dürüst, federasyondaki tüm görevlerinden istifa ettiğini açıkladı.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili Ali Dürüst istifa etti!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkan Vekili Ali Dürüst, federasyondaki tüm görevlerinden istifa ettiğini duyurdu.

Ali Dürüst, AA muhabirine yaptığı açıklamada, TFF'deki görevlerinden istifa ettiğini belirtirken, gerekçesiyle ilgili herhangi bir değerlendirmede bulunmadı.

Galatasaray Kulübünün eski yöneticisi olan Ali Dürüst, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında dün oynanan ve 1-1 sonuçlanan Galatasaray-Atiker Konyaspor maçındaki tartışmalı penaltı kararının ardından, sarı-kırmızılı taraftarlarca TFF'den istifaya çağrılmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
tff Ali Dürüst Türkiye Futbol Federasyonu

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Okuyucu Yorumları 30 yorum
hadi darısı tüpçüye inşallah
asıl başkanın istifa etmesi lazım artık yeter bırak taraflı tarafsız kimse Demirören'i istemiyor bu ne yüzsüzlük
darısı tüpçüye inşallah
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