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Türkiye Futbol Federasyonu Dış İlişkiler İcra Kurulu Üyesi Gürkan Teoman istifa etti

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 09.06.2020 16:33 | Son Güncelleme

TFF'de şok istifa. Türkiye Futbol Federasyonu Dış İlişkiler İcra Kurulu Üyesi Gürkan Teoman istifa etti.

Türkiye Futbol Federasyonu Dış İlişkiler İcra Kurulu Üyesi Gürkan Teoman istifa etti

Türkiye Futbol Federasyonu Dış İlişkiler İcra Kurulu Üyesi Gürkan Teoman, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir'in Fenerbahçe ile ilgili yaptığı açıklamalar nedeniyle görevinden istifa etti.

Gürkan Teoman,"Fenerbahçe bu ülkede FETÖ'ye karşı mücadelenin bayraktarı olmuş çok önemli bir kurumdur. Kurtuluş Savaşı'ndan bu yana ve sonsuza dek Türkiye'nin iç ve dış düşmanlarına karşı yıkılmaz bir kale olarak kalacaktır." ifadelerini kullandı.

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
fenerbahçe ve fetöye karşı sözü ile Galatasaray kadıköyde şmp oluca yaşadığı utanç verici fenerli taraftarların saldırıları ne oluyor ozaman ..siz bu ülke için yaptıklarınızzı bir avantaj karşılığı almak içinmi yapıyorsunuz. ozaman bu Galatasaray haklı davasında. fenerller vatan haini diyorlar... ozaman haklsızlarmı??? şikeden ülke utanç yaşadı sayenizde, bu durumu hangi başarınız düzeltebilirki????kurtuluş savaşını sadece fenerbahçelilermi verdi??? fetöye karşı tüm ülke bir hareket etti sadece fenerlilermi vardı ortada.. sizi kınıyorum. iyiki istifa etmişsiniz yoksa derhal kovulmalıydınızz
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