Türkiye Futbol Federasyonu maçların sınırlı sayıda seyircili oynanması hakkında kararını verdi

TFF, bugün Riva’da yaptığı yönetim kurulu toplantısının ardından önemli bir karara imza attı. Buna göre ekim ayından itibaren futbol müsabakalarına tribün kapasitesinin yüzde 30’u kadar seyirci alınacak.

İŞTE O AÇIKLAMA

"Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, Riva'da bugün yaptığı toplantıda Ekim ayından itibaren futbol müsabakalarının sınırlı sayıda seyirciyle oynanması kararını vermiştir.

Bu kapsamda; TFF Sağlık Kurulu'nun protokolü ile belirlenen tüm sağlık tedbirleri uygulanmak şartıyla müsabakalara tribün kapasitesinin yüzde 30'u kadar seyirci alınacak olup locaların kullanımı da serbest bırakılacaktır.

Stadyumlara ateş ölçümü yapılarak alınacak tüm seyircilerin tribünlerde sosyal mesafeye uyması ve maske takması zorunlu olacaktır.

Müsabakalara seyirci alınması ile ilgili tüm detaylar daha sonra ilan edilecektir."

B TAKIMLAR LİGİ KURULUYOR!

TFF: "Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, bugün Riva'da gerçekleştirdiği toplantıda B Takımlar Ligi kurulması kararı aldı.Bu ligde belirli kriterlerle Süper Lig kulüplerinin yerli ve yabancı futbolcuların yanı sıra genç oyuncuları forma giyebilecek."

-Lige katılım isteğe bağlı olacak.

-Yerli ve yabancı futbolcular ile genç oyuncular forma giyebilecek.

-B Ligi'nin şampiyonu 5 milyon, ikincisi 3 milyon ve üçüncüsü de 2 milyon TL ödül kazanacak.

