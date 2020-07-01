Türkiye Futbol Federasyonu'ndan Semih Özsoy'a 'uyarı'

TFF'nin resmi sitesinden konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Etik Kurulu'nun 2020/4 E., 2020/2 K. ve 19.06.2020 tarihli kararı yayınlandı. Fenerbahçe A.Ş. İdarecisi Semih Özsoy'un 08.03.2020 tarihinde medyada yaptığı açıklamalar nedeniyle, Etik Kurulu Talimatı'nın 'Genel Yükümlülük' başlıklı 10. Maddesi, 'Tahrik Edici Davranış ve Etik İlkelerine Aykırı Açıklamalardan Kaçınma' başlıklı 12. maddesinin a ve d bentleri kapsamında etik davranış ilkesi ihlali oluşturduğuna ve ihlaller nedeniyle takdiren 'uyarı' yaptırımının uygulanmasına oybirliğiyle karar verilmiştir" ifadelerine yer verildi.
(İHA)
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