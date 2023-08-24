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Türkiye Futbol Federasyonu'ndan tarihi karar! Ligin ikinci yarısında uygulanmaya başlanacak

24.08.2023 10:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TFF, yaklaşık 10 M€ yatırımla bu sezonun ikinci yarısından itibaren Süper Lig'de, yarı otomatik ofsayt sisteminin kullanılacağını açıkladı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), birinci önceliklerinin hem A Milli Futbol Takımı'nın hem de kulüplerin başarılarını taçlandırmak ve ülkemizin uluslararası alandaki marka değerini güçlendirmek olduğunu belirtti ve ligin ikinci yarısında hayata geçecek sistemi açıkladı.

YARI OTOMATİK OFSAYT SİSTEMİ

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TFF, "Dijital hakem atama sistemi, gözlemcilik ve mentorluk yapısının değişimi, Hakem Akademisi ve Avrupa'dan alanında en iyi hakem hocaları ile düzenlediğimiz eğitim ve gelişim programlarının yanı sıra Trendyol Süper Lig kulüplerimizin VAR ve hakem kararlarına ilişkin Merkez Hakem Kurulu'na itiraz ve bilgi talebinde bulunmasının önünün açılması ve yaklaşık 10 milyon euro yatırımla bu sezonun ikinci yarısından itibaren devreye alacağımız yarı otomatik ofsayt sistemi futboldaki rekabetin dengeli bir şekilde gerçekleşmesine imkan sağlayacak vizyon projelerimiz arasında yer almaktadır." ifadelerini kullandı.

YARI OTOMATİK OFSAYT SİSTEMİ NEDİR?

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Yarı Otomatik Ofsayt Teknolojisi (SAOT), futbolcuların vücutlarındaki 29 farklı bölgeyi aynı anda takip edebilen ve ofsayt kararını en kısa sürede VAR görevlileri ve saha içi hakemleriyle paylaşan bir sistemdir.

Stadyumun farklı bölgelerine yerleştirilen 12 özel kamera, futbolcuların bir saniye içerisindeki 50 hareketini kaydedebiliyor. Hakemler de ofsayt olarak geçen 29 vücut hareketini inceleyip son kararlarını verecek.

FIFA'nın resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, SAOT görüntülerinin eş zamanlı olarak yayıncılarla maç esnasında paylaşılacağı temin edildi. Pozisyonun neden ofsayt olduğu, oyuncunun hangi hatası nedeniyle ofsaytta kaldığı stadyumlardaki ekranlarda da yayınlanacak.

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