Türkiye Futbol Federasyonu'nun açıkladığı listede ismi yer alan Necip Uysal ve Ersin Destanoğlu ile ilgili bahis sitelerinden açıklama!

Türkiye Futbol Federasyonu’nun dün açıkladığı bahis oynayan futbolcular listesinde adı geçen isimlerden biri olan Beşiktaşlı Ersin Destanoğlu hakkında çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Gazeteci İbrahim Seten ve Murat Özen, paylaştığı sosyal medya yazılarında Necip Uysal ve Ersin Destanoğlu’nun bahis hesabındaki telefon numarasının ve banka hesabının kendisine ait olmadığını belirtti. İşte detaylar…

Burak Kavuncu
TFF bahis oynayan hakemlerin ardından bahis oynayan futbolcular ile ilgili flaş bir paylaşımda bulunmuştu. Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği, bahis soruşturması kapsamında 1024 futbolcuyu tedbirli olarak Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk ederken, Trendyol Süper Lig'den aralarında Metehan Baltacı, Eren Elmalı, Necip Uysal ve Ersin Destanoğlu’nun da olduğu 27 futbolcu disipline göndermişti. Bu gelişmenin ardından Beşiktaşlı Necip Uysal ve kaleci Ersin Destanoğlu ile ilgili çok çarpıcı bir gelişme duyuruldu.

HESAP ERSİN’E AİT DEĞİL İDDİASI…

Türkiye Futbol Federasyonu nun açıkladığı listede ismi yer alan Necip Uysal ve Ersin Destanoğlu ile ilgili bahis sitelerinden açıklama! 1

Gazeteci İbrahim Seten sosyal medya paylaşımında; Ersin Destanoğlu ile ilgili ‘Misli’ adlı bahis sitesinin savcılığa gönderdiği rapordan bahsetti. Seten, ‘‘Misli 30 tl hediye vermiş. İki tane kupon oynanmış. 7 maç tamamen yabancı takımlara. Banka hesabı tanımlı değil. Numara Ersin’in değil. Alâkası bile yok. Muhtemelen panel işi. Top artık pfdk’da…’’ ifadelerini kullandı.

‘‘50 TL DEĞERİNDE PUAN…’’

Türkiye Futbol Federasyonu nun açıkladığı listede ismi yer alan Necip Uysal ve Ersin Destanoğlu ile ilgili bahis sitelerinden açıklama! 2

Gazeteci Murat Özen sosyal medya paylaşımında; Necip Uysal ile ilgili bahis sitesinin savcılığa gönderdiği rapordan bahsetti. Özen, ‘‘50 Tl değerinde bahis sitesinin puanı yüklenmiş. 40 Tl’lik iki adet kupon yapılmış. Geri kalan da Digital Şans oyunlarında denenmiş. Banka hesabı yok. Telefon alakasız.’’ dedi.

BEŞİKTAŞ OLAYLA İLGİLİ PAYLAŞIM YAPMIŞTI!

NECİP UYSAL: ''ŞİKAYETTE BULUNDUK...''

Türkiye Futbol Federasyonu nun açıkladığı listede ismi yer alan Necip Uysal ve Ersin Destanoğlu ile ilgili bahis sitelerinden açıklama! 3

Necip Uysal, "Bugün ne yazık ki burada olmak istemezdik. Ne yazık ki bana suç attılar. Benim TC kimlik numaramı bularak, benim adıma bahis oynanmış. Bunun şikayetinde bulunduk." dedi.

ERSİN DESTANOĞLU: "KİMLİK BİLGİLERİM ALINIP...''

Türkiye Futbol Federasyonu nun açıkladığı listede ismi yer alan Necip Uysal ve Ersin Destanoğlu ile ilgili bahis sitelerinden açıklama! 4

Suç duyurusunda bulunan Ersin Destanoğlu, "Kimlik bilgilerim alınıp, hesap açılmış. Böyle komik işlerle ismimizi lekelemeyiz. İsmini bilmediğim 5-6 takıma bahis oynanmış.'' dedi.

Canlı Skor

