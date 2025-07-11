Türkiye Futbol Federasyonu Süper Lig'in ilk iki haftasının programını açıkladı!

Süper Lig'de ilk haftanın programı açıklandı. Trendyol Süper Lig, 8 Ağustos Cuma günü oynanacak Gaziantep FK-Galatasaray maçıyla birlikte başlayacak.
"Trendyol Süper Lig'de 2025-2026 sezonunun 1. ve 2. hafta müsabakalarına ilişkin program açıklanmıştır. Avrupa kupalarında mücadele edecek temsilcilerimizin, daha sonra ilan edilecek müsabaka programlarına göre programda değişiklik yapılabilecektir."
8 Ağustos Cuma
21.30 Gaziantep FK - Galatasaray
9 Ağustos Cumartesi
19.00 Samsunspor - Gençlerbirliği
21.30 Antalyaspor - Kasımpaşa
21.30 Fenerbahçe - Alanyaspor
10 Ağustos Pazar
19.00 Eyüpspor - Konyaspor
19.00 Rizespor - Göztepe
21.30 Fatih Karagümrük - Başakşehir
21.30 Kayserispor - Beşiktaş
11 Ağustos Pazartesi
21.30 Trabzonspor - Kocaelispor
15 Ağustos Cuma
21:30 Galatasaray - Fatih Karagümrük
16 Ağustos Cumartesi
19:00 Kocaelispor - Samsunspor
21:30 Alanyaspor - Rizespor
21:30 Göztepe - Fenerbahçe
17 Ağustos Pazar
19:00 Konyaspor - Gaziantep FK
19:00 Gençlerbirliği - Antalyaspor
21:30 Başakşehir - Kayserispor
21:30 Beşiktaş - Eyüpspor
18 Ağustos Pazartesi
21:30 Kasımpaşa - Trabzonspor
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