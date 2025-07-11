Türkiye Futbol Federasyonu Süper Lig'in ilk iki haftasının programını açıkladı!

Süper Lig'de ilk haftanın programı açıklandı. Trendyol Süper Lig, 8 Ağustos Cuma günü oynanacak Gaziantep FK-Galatasaray maçıyla birlikte başlayacak.

TFF AÇIKLADI

"Trendyol Süper Lig'de 2025-2026 sezonunun 1. ve 2. hafta müsabakalarına ilişkin program açıklanmıştır. Avrupa kupalarında mücadele edecek temsilcilerimizin, daha sonra ilan edilecek müsabaka programlarına göre programda değişiklik yapılabilecektir."

1. HAFTA

8 Ağustos Cuma

21.30 Gaziantep FK - Galatasaray

9 Ağustos Cumartesi

19.00 Samsunspor - Gençlerbirliği

21.30 Antalyaspor - Kasımpaşa

21.30 Fenerbahçe - Alanyaspor

10 Ağustos Pazar

19.00 Eyüpspor - Konyaspor

19.00 Rizespor - Göztepe

21.30 Fatih Karagümrük - Başakşehir

21.30 Kayserispor - Beşiktaş

11 Ağustos Pazartesi

21.30 Trabzonspor - Kocaelispor

2. HAFTA

15 Ağustos Cuma

21:30 Galatasaray - Fatih Karagümrük

16 Ağustos Cumartesi

19:00 Kocaelispor - Samsunspor

21:30 Alanyaspor - Rizespor

21:30 Göztepe - Fenerbahçe

17 Ağustos Pazar

19:00 Konyaspor - Gaziantep FK

19:00 Gençlerbirliği - Antalyaspor

21:30 Başakşehir - Kayserispor

21:30 Beşiktaş - Eyüpspor

18 Ağustos Pazartesi

21:30 Kasımpaşa - Trabzonspor