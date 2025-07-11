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Türkiye Futbol Federasyonu Süper Lig'in ilk iki haftasının programını açıkladı!

Türkiye Futbol Federasyonu Süper Lig'in ilk iki haftasının programını açıkladı. Trendyol Süper Lig, 8 Ağustos Cuma günü oynanacak Gaziantep FK-Galatasaray maçıyla birlikte başlayacak.

Türkiye Futbol Federasyonu Süper Lig'in ilk iki haftasının programını açıkladı!
Burak Kavuncu

Süper Lig'de ilk haftanın programı açıklandı. Trendyol Süper Lig, 8 Ağustos Cuma günü oynanacak Gaziantep FK-Galatasaray maçıyla birlikte başlayacak.

TFF AÇIKLADI

Türkiye Futbol Federasyonu Süper Lig in ilk iki haftasının programını açıkladı! 1

"Trendyol Süper Lig'de 2025-2026 sezonunun 1. ve 2. hafta müsabakalarına ilişkin program açıklanmıştır. Avrupa kupalarında mücadele edecek temsilcilerimizin, daha sonra ilan edilecek müsabaka programlarına göre programda değişiklik yapılabilecektir."

1. HAFTA

Türkiye Futbol Federasyonu Süper Lig in ilk iki haftasının programını açıkladı! 2

8 Ağustos Cuma

21.30 Gaziantep FK - Galatasaray

9 Ağustos Cumartesi

19.00 Samsunspor - Gençlerbirliği

21.30 Antalyaspor - Kasımpaşa

21.30 Fenerbahçe - Alanyaspor

10 Ağustos Pazar

19.00 Eyüpspor - Konyaspor

19.00 Rizespor - Göztepe

21.30 Fatih Karagümrük - Başakşehir

21.30 Kayserispor - Beşiktaş

11 Ağustos Pazartesi

21.30 Trabzonspor - Kocaelispor

2. HAFTA

Türkiye Futbol Federasyonu Süper Lig in ilk iki haftasının programını açıkladı! 3

15 Ağustos Cuma

21:30 Galatasaray - Fatih Karagümrük

16 Ağustos Cumartesi

19:00 Kocaelispor - Samsunspor

21:30 Alanyaspor - Rizespor

21:30 Göztepe - Fenerbahçe

17 Ağustos Pazar

19:00 Konyaspor - Gaziantep FK

19:00 Gençlerbirliği - Antalyaspor

21:30 Başakşehir - Kayserispor

21:30 Beşiktaş - Eyüpspor

18 Ağustos Pazartesi

21:30 Kasımpaşa - Trabzonspor

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Fikstür tff
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