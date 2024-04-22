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  4. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) başkanlığına bir aday daha! İsmail Uyanık aday olduğunu resmen açıkladı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) başkanlığına bir aday daha! İsmail Uyanık aday olduğunu resmen açıkladı

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
22.04.2024 15:10
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Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılacak seçimler öncesi adaylar belli olmaya başladı. Temmuz'da yapılması planlanan TFF Başkanlık seçimine Servet Yardımcı, İbrahim Hacıosmaoğlu ve Erdal Alkış'tan sonra yeni bir aday daha çıktı. İşte detaylar...

Temmuz ayında yapılması planlanan TFF seçimli olağan genel kurulu öncesi aday sayısı 4'e yükseldi.

ADAYLIĞINI RESMEN AÇIKLADI

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Son olarak Samsunspor Kulübü eski Başkanı İsmail Uyanık, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) başkanlığına adaylığını açıkladı.

Uyanık, kentteki bir otelde düzenlediği basın toplantısında, TFF başkanlığına aday olduğunu duyurdu.

Samsunlu gençlerin, Samsunlu futbolseverlerin ve Türkiye'deki futbolseverlerin teşviki ve ısrarıyla futbolla helalleşmek adına son dönemde aday olmaya karar verdiğini söyleyen Uyanık, "Bugün, Türkiye Futbol Federasyonunun önümüzdeki seçimlerde başkanlığına adaylığımı açıklıyorum." dedi.

Türkiye'de temiz futbol ve başarılı futbol takımlarının olması temennileriyle adaylığını açıkladığını ifade eden Uyanık, şunları kaydetti:

"HAYIRLI OLMASINI DİLİYORUM"

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"Futbol takımlarının borçlardan, teknik iflastan kurtulmasını, milli takımın tekrar başarılı olmasını, takımlarımızın Avrupa'da tekrar Avrupa şampiyonu olabilmesi gerektiğine inananlarla birlikte adaylığı açıklıyorum. Bu süreçte futbol adına doğruları, bildiklerimi tartışmak, kamuoyuna daha rahat bu mesajları verebilmek adına bu bir fırsat... Devamında doğru şeyleri, doğru sloganları söylediğimiz zaman o sloganların altında birleşebileceğimiz birçok liyakatli ve temiz futbol adamının olduğuna inanıyorum. İnşallah Türk sporuna, Samsun'a, Anadolu sporuna özellikle hayırlı olmasını diliyorum.''

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