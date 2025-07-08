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Türkiye Futbol Federasyonu yabancı kuralını değiştirdi! Hem de bu sezon uygulanacak....

Türkiye Futbol Federasyonu, 2025/26 sezonunda geçerli olacak 12+2 yabancı kuralında değişikliğe gitti. Federasyondan yapılan açıklamada konuyla ilgili bilgilendirme yapıldı. İşte detaylar...

Türkiye Futbol Federasyonu yabancı kuralını değiştirdi! Hem de bu sezon uygulanacak....
Berker İşleyen

Türkiye Futbol Federasyonu gerçekletirilen toplantı sonrası bu sezon uygulanacak 12+2 yabancı kuralında statü değişikliğine gitti.

TFF Yönetim Kurulu'nun 07.07.2025 tarih ve 46 sayılı toplantısında alınan kararla Profesyonel Futbolcuların Statüsü ve Transferleri Talimatı'nda, Kulüp Lisans ve Finansal Sürdürülebilir Talimatı'nda, 2025-2026 Sezonu Süper Lig Müsabakaları Statüsü'nde ve 2025-2026 Sezonu TFF 1. Lig Müsabakaları Statüsü'nde değişiklik yapılmasına karar verildi.

'2022 DOĞUMLU' OLARAK GÜNCELLENDİ

Türkiye Futbol Federasyonu yabancı kuralını değiştirdi! Hem de bu sezon uygulanacak.... 1

TFF, 2025/26 sezonunda geçerli olacak 12+2 yabancı kuralında değişiklik yaptı. Daha önce en az 2 oyuncunun 01.01.2003 ve sonrası doğumlu olması şartı, en az 2002 doğumlu olarak güncellendi.

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Süper Lig son dakika tff yabancı kuralı
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Okuyucu Yorumları 4 yorum
Dansöz izler gibi olduk
Ali Koç böyle istemiştir, TFF onun güdümünde,
Bi şöyle bi böyle yok olmadı bir de öyle. Rakkasa
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