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Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu görev dağılımı yaptı

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 14.06.2019 19:57 | Son Güncelleme

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu'nun Riva'da yapılan ilk toplantısında görev dağılımı belirlendi.

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu görev dağılımı yaptı

Nihat Özdemir başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, görev dağılımı şu şekilde oluştu:

Servet Yardımcı - 1. Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, FIFA, UEFA İlişkileri ve Dış İlişkiler Sorumlusu
Mehmet Baykan - Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, İdari ve Hukuk İşleri Sorumlusu
Erhan Kamışlı - Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, Mali İşler ve Kulüp Lisans İşleri Sorumlusu
Erdal Bahçıvan - Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, Yeni Projeler Sorumlusu
Yılmaz Büyükaydın - Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, 1. Lig-2. Lig-3. Lig Kulüpleri Sorumlusu
Ali Düşmez - İcra Kurulu Üyesi, Amatör İşler Sorumlusu
Hamit Altıntop - İcra Kurulu Üyesi, Ümit Milli Takım ve Genç Milli Takımlar Sorumlusu
Mustafa Çağlar - Organizasyonlar Sorumlusu
Hasan Y.Akıncıoğlu - Süper Lig Kulüpleri ve Futbol Turizmi Geliştirme Sorumlusu
Onur Alkın Kalkavan - Sponsorluklar ve Pazarlama Sorumlusu ve Dış İlişkiler Yardımcı Üye
İsmail Erdem - Engelli Federasyonları Sorumlusu
Nuri Akın - Tesisler ve Yatırımlar Sorumlusu
Mustafa Hacıkerimoğlu - E-Bilet ve Futbol Menajerleri Değerlendirme Komisyonu Sorumlusu
Selim Soydan- A Milli Takım Sorumlusu

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