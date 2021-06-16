Türkiye - Galler maçı ilk 11'leri belli oldu

A Milli Takımımız EURO 2020'de kritik bir maça çıkıyor. İlk maçta İtalya'ya mağlup olan millliler Galler'i yenerek puanla tanışmak istiyor. Türkiye - Galler maçının ilk 11'leri belli oldu. İşte detaylar...

İLK 11'LER

TÜRKİYE: Uğurcan, Zeki, Kaan, Çağlar, Umut, Okay, Ozan Tufan, Hakan, Cengiz, Kenan, Burak.

Galler: Ward, Cornor Roberts, Mepham, Rodon, Ben Davies, Allen, Bale, Morrell, Ramsey, James, Moore.

MAÇIN HAKEMİ

Bu akşam oynanacak karşılaşmayı Portekizli hakem Artur Dias yönetecek.

6 KEZ KARŞI KARŞIYA GELDİ

Türkiye, Galler ile bugüne kadar 6 kez karşı karşıya geldi. Milliler, tamamı resmi olan bu maçlarda 2 galibiyet, 3 yenilgi ve 1 de beraberlik yaşadı.

Ay-yıldızlılar, Galler'le son olarak 20 Ağustos 1997 tarihinde karşılaştı. 1998 Dünya Kupası Elemeleri'nde Ali Sami Yen Stadı'nda oynanan ve tam 10 golün atıldığı maçı milliler 6-4 kazanmıştı.

Dördü Dünya Kupası Elemeleri, 2'si Avrupa Şampiyonası Elemeleri olmak üzere geride kalan 6 maçta 7 gol atan ay-yıldızlı ekip, kalesinde ise 10 gol gördü.



