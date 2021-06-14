Türkiye Galler maçı ne zaman, saat kaçta? Türkiye Galler maçı hangi kanalda yayınlanacak?

EURO 2020 A Grubu'nda oynanacak olan Türkiye Galler maçı için geri sayım devam ediyor. Düzenlenen ilk maçta Milliler, İtalya'ya 3-0 yenilmişti. Türkiye, ikinci maçında Galler ile karşılaşacak. Futbolseverler Türkiye Galler maçı ne zaman, saat kaçta sorularını araştırmaya koyuldu. Peki Türkiye Galler maçı ne zaman, saat kaçta?

TÜRKİYE GALLER MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

EURO 2020 A Grubu'nda düzenlenecek ikinci maçında A Milli Futbol Takımı, Galler ile karşı karşıya gelecek. İlk maçında İtalya'ya 3-0 mağlup olan Milliler, Galler karşısında 3 puan elde etmek istiyor. A Milli Takım, Galler maçını Azerbaycan'da oynayacak. Merakla takip edilen Türkiye Galler maçı, 16 Haziran 2021 Çarşamba günü yapılacak. Mücadele, Bakü Olimpiyat Stadı'nda gerçekleşecek ve saat 19.00'da başlayacak.

TÜRKİYE GALLER MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Türkiye ile Galler arasında 16 Haziran günü oynanacak olan A Grubu 2. maçı, TRT 1 ekranlarından canlı şekilde yayınlanacak ve şifresiz olacak.

EURO 2020 A GRUBU MAÇ TAKVİMİ

11 Haziran Cuma (TSİ 22.00): Türkiye-İtalya (Roma Olimpiyat Stadı)

12 Haziran Cumartesi (TSİ 16.00): Galler-İsviçre (Bakü Olimpiyat Stadı)

16 Haziran Çarşamba (TSİ 19.00): Türkiye-Galler (Bakü Olimpiyat Stadı)

16 Haziran Çarşamba (TSİ 22.00): İtalya-İsviçre (Roma Olimpiyat Stadı)

20 Haziran Pazar (TSİ 19.00): İtalya-Galler (Roma Olimpiyat Stadı)

20 Haziran Pazar (TSİ 19.00): İsviçre-Türkiye (Bakü Olimpiyat Stadı)

