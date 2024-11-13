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Türkiye - Galler maçının hakemi belli oldu!

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
13.11.2024 22:02
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A Milli Futbol Takımı Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4'üncü Grup'ta 19 Kasım Cumartesi günü Galler ile oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti. Aynı zamanda da kritik mücadelenin müsabaka hakemi de belli oldu.

Türkiye - Galler maçının hakemi belli oldu!

TFF Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda ısınmanın ardından kuvvet ve çabukluk çalışmaları yapıldı. Taktik varyasyonlar üzerinde durulan antrenmanın son bölümünde ise 3 takıma ayrılan futbolcular, turnuva şeklinde düzenlenen maç yaptı.

HAKAN ÇALHANOĞLU TAKIMDAN AYRI ÇALIŞTI

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Sol arka adalesinde gerilme ve ödem olan Ahmed Kutucu çalışmada da yer almazken, yüksek ateş nedeniyle iki gündür antrenmanlara çıkamayan Emirhan Topçu, bugünkü antrenmana katıldı. Hakan Çalhanoğlu ise takımdan ayrı bireysel olarak çalıştı.

MAÇIN HAKEMİ BELLİ OLDU

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A Milli Futbol Takımı'nın Galler'i konuk edeceği mücadeleyi İspanyol hakem Juan Martinez Munuera yönetecek.

UEFA'nın maç sayfasındaki açıklamaya göre, Kayseri'deki RHG EnerTürk Enerji Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak müsabakada Munuera'nın yardımcılıklarını Raul Cabanero ile Guadalupe Porras Ayuso üstlenecek.

Karşılaşmanın dördüncü hakemliğini ise Alejandro Muniz Ruiz yapacak.

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Galler türkiye milli takımı
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