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Türkiye Galler maçının hakemi Fabio Maresca kimdir, nereli, nereli ve kaç yaşında? Fabio Maresca'nın hayatı

19.06.2023 11:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye Galler maçının hakemi Fabio Maresca merak konusu oldu. Euro 24 elemelerinde D grubunda Ermenistan, Hırvatistan, Letonya ve Galler ile mücadele eden A Milli Takımı'mız grupta ilk 2'ye girerek adını finale yazdırmayı hedefliyor. Peki bugün oynanacak olan Türkiye Galler maçının hakemi Fabio Maresca kimdir, nereli, nereli ve kaç yaşında? İşte Türkiye Galler maçının hakemi Fabio Maresca hakkında merak edilenler...

Türkiye Galler maçının hakemi Fabio Maresca kimdir, nereli, nereli ve kaç yaşında? Fabio Maresca'nın hayatı

Fabio Maresca, Türkiye Galler maçı nedeniyle günün en çok araştırılan isimleri arasında yer alıyor. Türkiye Galler maçı Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumunda oynanacak. Türkiye Galler maçının hakemi Fabio Maresca'nın yardımcılıklarını Daniele Bindoni ve Alberto Tegoni üstlenecek. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Luca Massimi olarak açıklandı. Euro 2024 elemelerini takip edenler heyecanla bu karşılaşmayı bekliyor. İşte Fabio Maresca hakkında bilgiler...

FABİO MARESCA KİMDİR?

Fabio Maresca, 12 Nisan 1981 yılında İtalya'nın Napoli şehrinde dünyaya geldi.

A Milli Futbol Takımı'nın UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu 4. maçında Galler ile oynayacağı mücadeleyi İtalya Futbol Federasyonundan Fabio Maresca yönetecek.

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TÜRKİYE GALLER MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Türkiye Galler maçı bugün (19 Haziran 2023 Pazartesi) saat 21.45'te başlayacak.

Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı Fabio Maresca yönetecek.

TÜRKİYE GALLER MAÇI HANGİ KANALDA?

Türkiye Galler maçı TRT 1'de canlı olarak ekrana gelecek.

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