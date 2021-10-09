Türkiye Grand Prix'sinde pole pozisyonunun sahibi Bottas'ın

Formula 1'de pazar günü koşulacak Türkiye GP'de sıralama turları gerçekleşti. Atılan turlar sonunda pole pozisyonunu kazanan isim Lewis Hamilton oldu. Ama İngiliz pilotun 10 sıra grid cezası olduğu için yarınki yarışa Bottas ilk sıradan başlayacak. İşte detaylar...

Lewis Hamilton, 1.22.868 süre ile pist rekorunu kırdı ancak 10 sıra grid cezası nedeniyle 11. sıradan başlayacak.

Valtteri Bottas, 0.130 saniye daha yavaş kalarak ikinci sırayı aldı ve Hamilton'ın cezası nedeniyle pole pozisyonunu alan isim oldu. Max Verstappen ise 0.328 saniye daha yavaş tur ile 3. en hızlı sürücü oldu ve yarışa ikinci sıradan başlama hakkını kazancı.

Ferrari'den Charles Leclerc dördüncü, Alpha Tauri'den Pierre Gasly beşinci, Alpine'den Fernando Alonso altıncı, Red Bull'dan Sergio Perez yedinci, McLaren'den Lando Norris sekizinci, Aston Ma

İLK SEANSTA ŞOK ÜSTÜNE ŞOK

eleme seansı neredeyse yağmur ile birlikte başladı. Pilotların tamamı yoğun yağış ihtimaline karşılık yeşil ışıkla birlikte pistte tur atmaya başladılar.

Araçlar pistte turladıkça asfalt daha çok kurumaya başladı ve giderek daha iyi dereceler geldi. İlk turlarda pilotlar üst üste spin atarken, dakikalar geçtikçe hatalar azaldı.

Lewis Hamilton, 1. eleme seansında İstanbul Park'ın en hızlı sıralama turu derecesi rekorunu 1.24.585 ile kırdı ve en hızlı pilot oldu.

İlk bölümün en büyük sürprizi ise Haas pilotu Mick Schumacher'in 2. eleme seansına kalması oldu.

Bu eleme seansında McLaren'den Daniel Ricciardo, Williams'tan Nicholas Latifi, Alfa Romeo pilotları Antonio Giovinazzi ve Kimi Raikkonen, Haas'tan Nikita Mazepin elenen isimler oldular.

HAMILTON REKOR KIRDI

eleme seansında tüm pilotlar orta sertlikte lastiklerle turlar attı.

Mercedes pilotu Lewis Hamilton, 1.23.082 ile hem pistin en hızlı turu rekorunu geliştirdi hem de seansın en hızlısı oldu.

Güç ünitesini tamamen değiştirdiği için yarışa son sıradan başlayacak olan Ferrari pilotu Carlos Sainz, tur süresi kaydetmeyerek elendi. Diğer elenen 4 pilot Aston Martin'den Sebastian Vettel, Alpine'den Esteban Ocon, Williams'tan George Russel ve Haas'tan Mick Schumacher oldu.

1. SEANS

2. SEANS





