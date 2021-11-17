Türkiye gruptan çıktı mı? Türkiye Dünya Kupası'na katılacak mı?

A Milli Futbol Takımı 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nu ikinci sırada bitirdi. Dünya Kupası play-off kurası, 26 Kasım 2021 Cuma tarihinde, TSİ 19.00'da başlayacak. Play-off mücadelesinden sonra 3 takım daha Dünya Kupası'nın yolunu tutacak. İşte merak edilenler...

TÜRKİYE DÜNYA KUPASI'NA NASIL GİDER?

Dünya Kupası'na Playofflardan 3 takım daha katılacak. 12 takım 3 yola ayrılacak ve her yoldan 1 takım Dünya Kupası biletinin sahibi olacak. Örnek vermek gerekirse A Milli Takımı seri başı olan 6 takımdan biriyle eşleşecek. Ayrıca A Milli Takımının finale yükselmesi durumunda eşleşeceği muhtemel rakipler de kura çekimi ile netlik kazanacak. Eğer Türkiye playofflarda ilk maçı kazanırsa diğer eşleşmenin galibiyle oynayacak ve bu maçı da kazanırsa Katar'a gidebilecek.

MİLLİLERİN MUHTEMEL RAKİPLERİ

A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası play-off'unda seri başı olamadı. Millilerin muhtemel rakipleri Portekiz, İtalya, İskoçya, Rusya, İsveç ve Galler oldu.



