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Türkiye gruptan nasıl çıkar? A Millî Takım'ın EURO 2020'de üst tur senaryoları...

16.06.2021 20:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Futbolseverler "Türkiye gruptan nasıl çıkar?" sorusunun yanıtını araştırıyor. Galler ve İsviçre'nin 1, İtalya'nın ise 3 puanı bulunuyor. Türkiye ise puansız ve son sırada yer alıyor. İşte A Millî Takım'ın EURO 2020'de üst tur senaryoları...

Türkiye gruptan nasıl çıkar? A Millî Takım'ın EURO 2020'de üst tur senaryoları...

A Milli Takım , EURO 2020'deki 2. maçında Galler ile kozlarını paylaşıyor. Milli Takım, açılışı İtalya ile yapmıştı. Bu karşılaşmadan ise 3-0 yenilgi ile çıkmıştı. Milli Takım, Galler karşısında zafere odaklanmış durumda. Öte yandan A Grubu'nda oynanacak diğer maç İtalya ile İsviçre arasında gerçekleşecek. Bu karşılaşmanın sonundaki skor oldukça önemli olacak. Galler ve İsviçre 1 puana sahip iken İtalya'nın 3 puanı var. Tükiye ise son sırada ve puanı bulunmuyor. Futbolseverler yapılacak karşılaşmaların sonuçlarını heyecanla bekliyor. Milli Takım'ın elinde olan avantajlara ilişkin araştırma yapılıyor. Peki Türkiye gruptan nasıl çıkar? Merak edilen soruların yanıtına haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte A Millî Takım'ın EURO 2020'de üst tur senaryoları...

TÜRKİYE GRUPTAN NASIL ÇIKAR? A MİLLİ TAKIM'IN EURO 2020'DE ÜST TUR SENARYOLARI...

1 maçı eksik olan İtalya 3 puan ile liderlik koltuğunda oturuyor. Galler-İsviçre maçının 1-1 berabere bitmesi A Milli Takımı'nın gruptan çıkması adına olumlu bir gelişmeydi. Milliler Galler ve İsviçre maçlarıyla A Grubu'na nokta koyulacak. Buradan alınacak 6 puan veya 1 galibiyet ve 1 beraberlikle 4 puan kazanılmış olacak. Bu gelişmeler bizi bir üst tura taşıyabilir.

Türkiye gruptan nasıl çıkar? A Millî Takım'ın EURO 2020'de üst tur senaryoları...

TÜRKİYE KAÇINCI SIRADA? İŞTE PUAN DURUMU

1- İtalya / 3 puan

2- İsviçre / 1 puan

3- Galler / 1 puan

4- Türkiye / 0 puan

Gruplar puan eşitliğinin söz konusu olması durumunda bazı koşullar ele alınacak. Bunlar; takımlar arasındaki gol averajı, gruptaki gol averajı, takımlar arasında atılan gol sayısı, Fair-Play puanı, grupta atılan gol sayısı, elemeler genel sıralama olarak karşımıza çıkıyor.

En iyi 3.'lük için ise; en çok puan toplamak, gol averajı, atılan gol sayısı,Fair-Play puanı, elemeler genel sıralama durumları değerlendirilecek.


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Anahtar Kelimeler:
Türkiye İtalya Milli Futbol Takımı
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