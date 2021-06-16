Türkiye gruptan nasıl çıkar? A Millî Takım'ın EURO 2020'de üst tur senaryoları...

A Milli Takım , EURO 2020'deki 2. maçında Galler ile kozlarını paylaşıyor. Milli Takım, açılışı İtalya ile yapmıştı. Bu karşılaşmadan ise 3-0 yenilgi ile çıkmıştı. Milli Takım, Galler karşısında zafere odaklanmış durumda. Öte yandan A Grubu'nda oynanacak diğer maç İtalya ile İsviçre arasında gerçekleşecek. Bu karşılaşmanın sonundaki skor oldukça önemli olacak. Galler ve İsviçre 1 puana sahip iken İtalya'nın 3 puanı var. Tükiye ise son sırada ve puanı bulunmuyor. Futbolseverler yapılacak karşılaşmaların sonuçlarını heyecanla bekliyor. Milli Takım'ın elinde olan avantajlara ilişkin araştırma yapılıyor. Peki Türkiye gruptan nasıl çıkar? Merak edilen soruların yanıtına haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte A Millî Takım'ın EURO 2020'de üst tur senaryoları...

TÜRKİYE GRUPTAN NASIL ÇIKAR? A MİLLİ TAKIM'IN EURO 2020'DE ÜST TUR SENARYOLARI...

1 maçı eksik olan İtalya 3 puan ile liderlik koltuğunda oturuyor. Galler-İsviçre maçının 1-1 berabere bitmesi A Milli Takımı'nın gruptan çıkması adına olumlu bir gelişmeydi. Milliler Galler ve İsviçre maçlarıyla A Grubu'na nokta koyulacak. Buradan alınacak 6 puan veya 1 galibiyet ve 1 beraberlikle 4 puan kazanılmış olacak. Bu gelişmeler bizi bir üst tura taşıyabilir.