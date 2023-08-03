Türkiye güzeli seçilip tacı geri alınmıştı! Itır Esen'in yeğeni şimdi de iddialı dizinin kadrosunda

Yeşilçam'ın yıldızı Itır Esen'in kendisiyle aynı adı taşıyan yeğeni Itır Esen 2017 yılında düzenlenen Miss Turkey yarışmasında birinci olmuştu. Itır Esen, attığı skandal tweet nedeniyle tacından olmuştu.

Yarışmanın ardından değişimiyle de çok konuşulan ünlü isim şimdi de yeni bir dizi ile ekrana çıkacak.

Itır Esen adını taşıdığı halasının izinden gidip oyunculuğu seçti. 1999 doğumlu olan genç yıldız mankenlik deneyiminin ardından oyunculuk alanına yöneldi. Itır Esen son olarak iddialı bir dizinin kadrosuna dahil oldu.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; genç yıldız, Bergüzar Korel, Caner Cindoruk, Serkan Altunorak, İbrahim Selim, Kaan Mirac Sezen, Merve Nur Bengi, Demirhan Demircioğlu, Mina Derman ve Elif Uslusoy’un rol alacağı “Kanlı Yayın”ın ekibine katıldı.

Leyla isimli bir genç kızın ölümünü araştıran ünlü televizyon sunucusu Neslihan’ın (Bergüzar Korel) nefes kesen hikâyesini anlatacak olan dizide Itır Esen “Ceren” rolüne hayat verecek ve Neslihan’ın asistanı olarak izleyicisiyle buluşacak.

Can Ulkay‘ın yöneteceği, Hilal Yıldız ve Nazlı Sunlı Kaçan’ın yazdığı dizi Amazon Prime Video için çekilecek.

Büyük bir heyecanla beklenen OGM Pictures imzalı 8 bölümlük dizi haftaya sete çıkacak.



