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  4. Türkiye güzeli seçilmişti... Pınar Altuğ beyaz mayosuyla poz verdi! Fit görünümünün sırrı...

Türkiye güzeli seçilmişti... Pınar Altuğ beyaz mayosuyla poz verdi! Fit görünümünün sırrı...

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
29.07.2024 15:23
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1994 yılında düzenlenen Miss Turkey yarışmasında Türkiye güzeli seçilen Pınar Altuğ yıllara meydan okuyor. Şu sıralar tatilde olan Altuğ beyaz mayosuyla verdiği pozla dikkat çekti.

Türkiye güzeli seçilmişti... Pınar Altuğ beyaz mayosuyla poz verdi! Fit görünümünün sırrı...

1994 yılında Miss Turkey yarışmasında birincilik elde eden, fenomen dizi 'Çocuklar Duymasın'daki 'Meltem' karakteriyle yıldızı parlayan Pınar Altuğ sosyal medyayı aktif kullanıyor.

Zaman zaman takipçilerine verdiği yanıtlarla adından söz ettiren Altuğ sporunu hiçbir zaman aksatmıyor.

Yoga da yapan bir çocuk annesi Pınar Altuğ yıllara meydan okuyor. 49 yaşındaki ünlü isim son olarak beyaz mayosuyla poz verdi.

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Şu sıralar tatilde olan Altuğ'u görenler "Taş gibisin", "Ne kadar fit", "Kadın yaşlanmıyor" yorumlarında bulundu.

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ARALIKLI ORUÇ İLE FİT KALIYOR

Ünlü oyuncu formunu korumanın sırrını 4 yıldır düzenli olarak uyguladığı aralıklı oruç ve spor yapmada buluyor. Altuğ, aralıklı orucun kendisine her gün 16 saat aç kalma ve sporla birlikte fit kalma imkanı sağladığını ifade ediyor.

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Pınar Altuğ
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