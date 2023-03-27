Türkiye-Hırvatistan maçının hakemi Andreas Ekberg kimdir, nereli, kaç yaşında? Türkiye-Hırvatistan maçının hakemi Andreas Ekberg'in hayatı

Türkiye-Hırvatistan maçının hakemi Andreas Ekberg, heyecanla beklenen karşılaşma öncesi vatandaşlar tarafından arama motorlarında sorgulanıyor. Milli Takımımız Ermenistan maçından 10. dakikada Ozan Kabak'ın kendi kalesine attığı golle 1-0 geriye düşse de 34. dakikada Orkun Kökçü ve 64. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun attığı gollerle 2-1 üstünlükle ayrılmayı başarmış ve elemelere 3 puanla başlamıştı. Şimdi gözler, Türkiye-Hırvatistan maçına çevrildi. Maçta Hakem Andreas Ekberg düdük çalacak. İşte, Türkiye-Hırvatistan maçının hakemi Andreas Ekberg'in hayatı ve biyografisi...

ANDREAS EKBERG KİMDİR?

Andreas Ekberg 2 Ocak 1985 yılında İsveç'te dünyaya geldi.

Andreas Ekberg'in tam adı Lars Christian Andreas Ekberg'dir. 2013 yılından beri FIFA kokartlı ve UEFA birinci kategori hakemi olan Andreas Ekberg'in asıl mesleği polis memurluğudur.

TÜRKİYE - HIRVATİSTAN MAÇININ HAKEMİ ANDREAS EKBERG'İN KARİYERİ

Türkiye-Hırvatistan maçının hakemi Andres Ekberg, hakemliğe 13 yaşında Torns IF takımında başlamıştır.

İşte Andres Ekberg'in hakemlik görevi:

2007- Superettan

2009- Allsvenskan

2013- FIFA Kokartı

