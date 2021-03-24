Türkiye Hollanda maçı hangi kanalda ve saat kaçta? Millîler Dünya Kupası için sahada

Bugün yapılacak olan Türkiye - Hollanda maçı için heyecan dorukta. A Milli Takımımız 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu ile yapılacak olan ilk maçında Hollanda ile Atatürk Olimpiyat Stadı'nda karşı karşıya gelecek. Heyecanla maçı bekleyen vatandaşlar Türkiye - Hollanda maçı ile ilgili detayları araştırmaya koyuldu. Peki Türkiye Hollanda maçı hangi kanalda ve saat kaçta yayınlanacak?

TÜRKİYE HOLLANDA MAÇI HANGİ KANALDA VE SAAT KAÇTA YAYINLANACAK?

Bugün yani 24 Mart Çarşamba günü Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak olan müsabaka akşam saat 20.00'de başlayacak. Maç, TRT 1 ekranlarından naklen şekilde yayınlanacak. Hollanda, Karadağ, Norveç, Cebelitarık ve Letonya ile mücadele edecek olan A Milli Takım gruplara iyi bir başlangıç yapmak amacıyla Hollanda maçını kazanmak için çabalayacak. A Milli Takım teknik direktörü Şenol Güneş kısa süre önce Milli Takım kadrosunu kamuoyuna açıklamıştı.

MİLLİ TAKIM ADAY KADROSU

KALECİ: Altay Bayındır, Gökhan Akkan, Mert Günok, Uğurcan Çakır

SAVUNMA: Kaan Ayhan, Umut Meraş, Caner Erkin, Zeki Çelik, Nazım Sangare, Mert Müldür, Çağlar Söyüncü, Merih Demiral, Ozan Kabak.