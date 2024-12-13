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Türkiye için kritik gün: Dünya Kupası yolundaki rakiplerimiz belli oluyor!

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
13.12.2024 08:35
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2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri için grup kuraları bugün çekiliyor. A Milli Takımımız, TSİ 14.00’te başlayacak kura çekimine 2. torbadan katılacak. Gruplarında ilk iki sırayı alan takımlar organizasyona doğrudan katılım hakkı elde ederken, ikinciler play-off oynayacak. İşte muhtemel rakiplerimiz...

Türkiye için kritik gün: Dünya Kupası yolundaki rakiplerimiz belli oluyor!

ABD, Meksika ve Kanada’nın birlikte düzenleyeceği 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri grup aşaması için heyecan dorukta. FIFA’nın İsviçre’nin Zürih şehrindeki merkezinde gerçekleştirilecek kura çekimi, TSİ 14.00’te başlayacak. Tören, TV 8,5 ve Exxen ekranlarından canlı yayınlanacak. Toplamda 54 ülkenin yer alacağı kura çekiminde Türkiye, 2. torbada yer alacak.

GRUP LİDERLERİ DİREKT DÜNYA KUPASI'NA KATILACAK

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Grup aşamasını birinci tamamlayan 12 takım, doğrudan Dünya Kupası vizesi alacak. Grup ikincileri ise 2024-25 UEFA Uluslar Ligi genel sıralamasında en iyi 4 grup birincisiyle birlikte play-off oynayacak. Bu maçların ardından 4 takım daha turnuvaya katılım hakkı kazanacak.

TÜRKİYE 4 TAKIMLI GRUPTA YER ALACAK

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Türkiye, UEFA Uluslar Ligi'nde A Ligi'ne yükselmek adına Macaristan ile mart ayında oynayacağı play-off maçı nedeniyle 4 takımlı bir grupta yer alacak. 4'lü gruplardaki karşılaşmalar eylül ayında başlarken, 5 takımlı gruplar için ilk maçlar mart ayında oynanacak.

İŞTE GRUPLARIN TORBA DAĞILIMI

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Anahtar Kelimeler:
Amerika kura çekimi Vincenzo Montella dünya kupası türkiye milli takımı
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