Türkiye ile Yunanistan arasında bu kez 'kokoreç' gerilimi! Kokretsi'ye esnaftan tepki...

Kokoreç mi kokretsi mi? Türkiye ile Yunanistan arasında bu kez gerilim mytafkta yaşanıyor. Daha önce Türk mutfağındaki baklava ve kahve başta olmak üzere bir çok ürüne göz diken Yunanistan, şimdi de kokoreçin kendilerine ait olduğunu savundu. İsmini de 'kokretsi' olarak değiştirdi.

KOKOREÇ Mİ KOKRETSİ Mİ?

Yunan haber siteleri, “Türkler, adalardan sonra kokoretsiye de göz dikti”, “Türk-Yunan mutfak savaşı” başlıklarıyla tartışmayı sayfalarına taşıdı.

ESNAF TEPKİLİ

Yunanistan'ın kırk yıllık kokoreçi sahiplenmesi enaf ve vatandaşların tepkisine neden oldu.

'LEZZET FARKI VAR'

Bazı Yunanlılar ise iki yemek arasında ciddi fark olduğunu lezzetlerinin birbirinden ayrı olduğunu belirtti.



