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  4. Türkiye ile Yunanistan arasında bu kez 'kokoreç' gerilimi! Kokretsi'ye esnaftan tepki...

Türkiye ile Yunanistan arasında bu kez 'kokoreç' gerilimi! Kokretsi'ye esnaftan tepki...

19.07.2022 15:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye ile Yunanistan bu kez kokoreç yüzünden karşı karşıya geldi. Baklava, kahve derken Yunanlılar bu kez de kokoreçe sahip çıkmaya çalıştı. Bunca yıllık kokoreçin adı 'kokretsi' oldu. Esnaf ve vatandaşlar ise bu duruma tepkili...

Türkiye ile Yunanistan arasında bu kez 'kokoreç' gerilimi! Kokretsi'ye esnaftan tepki...

Kokoreç mi kokretsi mi? Türkiye ile Yunanistan arasında bu kez gerilim mytafkta yaşanıyor. Daha önce Türk mutfağındaki baklava ve kahve başta olmak üzere bir çok ürüne göz diken Yunanistan, şimdi de kokoreçin kendilerine ait olduğunu savundu. İsmini de 'kokretsi' olarak değiştirdi.

KOKOREÇ Mİ KOKRETSİ Mİ?

Yunan haber siteleri, “Türkler, adalardan sonra kokoretsiye de göz dikti”, “Türk-Yunan mutfak savaşı” başlıklarıyla tartışmayı sayfalarına taşıdı.

KOKRETSİ

ESNAF TEPKİLİ

Yunanistan'ın kırk yıllık kokoreçi sahiplenmesi enaf ve vatandaşların tepkisine neden oldu.

'LEZZET FARKI VAR'

Bazı Yunanlılar ise iki yemek arasında ciddi fark olduğunu lezzetlerinin birbirinden ayrı olduğunu belirtti.


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Anahtar Kelimeler:
Türkiye Yunanistan
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