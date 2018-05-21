Türkiye - İran maçının hakemi belli oldu

Türkiye Milli Futbol Takımı, İran ile özel bir maç oynayacak. A Milli Takımımızın 28 Mayıs 2018 Pazartesi günü İran ile oynayacağı özel müsabakanın hakemi belli oldu. Karşılaşmayı Özbekistan Futbol Federasyonu'ndan Valentin Kovalenko yönetecek.

Maçın 4.hakemi Hüseyin Göçek olacak

4.3.İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda saat 21.15'te başlayacak müsabakada, Kovalenko'nun yardımcılıklarını Ruslan Serazitdinov ve Alisher Usmanov yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise FIFA kokartlı hakemimiz Hüseyin Göçek olacak.

