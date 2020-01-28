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Türkiye-İran sınır güvenliği toplantısı

HAKKARİ HABERLERİ  | 28.01.2020 23:15 | Son Güncelleme

Türkiye-İran sınır güvenliği toplantısı

HAKKARİ (AA) - Türkiye ile İran heyetleri arasındaki sınır toplantısı, İran'ın Sero kentinde yapıldı.

Hakkari Valiliğinin internet sitesinde yer alan bilgilendirmeye göre, Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık başkanlığındaki Türkiye heyeti ile İran Urumiye Sınır Karakolu Komutanı Albay Ali Alipur başkanlığındaki heyet arasındaki toplantı, Sero Kaymakamlığı Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi.

İki ülkenin sınır güvenliği, sınırda yapılan ticaret ile ilgili sorunlar ve bunlara ilişkin çözüm önerilerinin görüşüldüğü toplantıda alınan kararlar, karşılıklı imzalanarak protokol haline getirildi.

İyi dileklerin temenni edildiği toplantı, karşılıklı hediye takdiminin ardından sona erdi.

Akbıyık ve beraberindekiler, toplantının ardından İran heyeti ile Urumiye kenti kapalı çarşısını gezerek, esnafla sohbet etti.

Toplantıya Yüksekova 3. Piyade Tümen Komutanı Tuğgeneral Muammer Alper, Yüksekova Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Osman Doğramacı, Şemdinli Kaymakamı Yakup Güven, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, 7. Hudut Alay Komutanı Piyade Albay Hasan Koyuncu, Doğu Anadolu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürü Hayrettin Yıldırım, İl Göç İdaresi Müdürü Mustafa Kocaman ve Esendere Gümrük Müdürü Hasan Hüseyin Koçak da katıldı.

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Anahtar Kelimeler:
hakkari İran Sero sınır güvenliği Türkiye

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