Türkiye İskoçya maçı ne zaman, saat kaçta yayınlanacak? Türkiye İskoçya maçı TRT 1 frekans bilgileri

Türkiye İskoçya maçı için heyecan sürerken teknik direktör Stefan Kuntz yönetimindeki A Milli Takımımız Diyarbakır Stadyumu’nda oynanacak karşılaşma için hazırlıklarını tamamladı. Saat 20.00'de TRT 1'de başlayacak olan Türkiye İskoçya maçı öncesi birçok kişi arama motorlarında TRT 1 frekans bilgilerini sorguluyor. İşte Türkiye İskoçya maçı ile ilgili merak edilenler ve TRT 1 frekans bilgileri...

TÜRKİYE İSKOÇYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Türkiye İskoçya hazırlık maçı 16 Kasım Çarşamba günü saat 20:00'de başlayacak.

Maç, Diyarbakır Stadyumu'nda oynanacak.

TÜRKİYE İSKOÇYA MAÇI HANGİ KANALDA?

Türkiye İskoçya maçı TRT 1'de canlı olarak ekrana gelecek.

TÜRKİYE İSKOÇYA MAÇI TRT 1 FREKANS BİLGİLERİ

Türksat 4A UYDUSU (42°E)

Kapsama: Türkiye-Orta Asya

Frekans: 11958

SR: 27500

FC: 5-6

TÜRKSAT 3A UYDUSU

Kapsama: Türkiye - Orta Asya

Frekans: 11096

SR: 30000

FC: 5/6

TÜRKSAT 2A UYDUSU:

Kapsama: Türkiye-Avrupa

Frekans: 11919

SR: 24444

FC: 3/4

TÜRKSAT 3A UYDUSU:

Kapsama: Türkiye-Avrupa

Frekans: 11054

SR: 30000

FC: 3/4

