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Türkiye İskoçya maçı ne zaman, saat kaçta yayınlanacak? Türkiye İskoçya maçı TRT 1 frekans bilgileri

16.11.2022 13:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye EURO 2024 elemeleri hazırlık maçında İskoçya ile bugün (16 Kasım 2022) Diyarbakır Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Saat 20.00'de TRT 1'de başlayacak olan karşılaşmayı Visar Kastrati yönetecek. Kastrati'nin yardımcılıklarını Edmond Zeqiri ve Granit Hyseni üstlenecek. Maçın dördüncü hakemi ise Arda Kardeşler olarak açıklandı. TRT 1 frekans bilgileri, Türkiye İskoçya maçı öncesi sporseverler tarafından arama motorlarında araştırılıyor. İşte Türkiye İskoçya maçı TRT 1 frekans bilgileri...

Türkiye İskoçya maçı ne zaman, saat kaçta yayınlanacak? Türkiye İskoçya maçı TRT 1 frekans bilgileri

Türkiye İskoçya maçı için heyecan sürerken teknik direktör Stefan Kuntz yönetimindeki A Milli Takımımız Diyarbakır Stadyumu’nda oynanacak karşılaşma için hazırlıklarını tamamladı. Saat 20.00'de TRT 1'de başlayacak olan Türkiye İskoçya maçı öncesi birçok kişi arama motorlarında TRT 1 frekans bilgilerini sorguluyor. İşte Türkiye İskoçya maçı ile ilgili merak edilenler ve TRT 1 frekans bilgileri...

TÜRKİYE İSKOÇYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Türkiye İskoçya hazırlık maçı 16 Kasım Çarşamba günü saat 20:00'de başlayacak.

Maç, Diyarbakır Stadyumu'nda oynanacak.

TÜRKİYE İSKOÇYA MAÇI HANGİ KANALDA?

Türkiye İskoçya maçı TRT 1'de canlı olarak ekrana gelecek.

TÜRKİYE İSKOÇYA MAÇI TRT 1 FREKANS BİLGİLERİ

Türksat 4A UYDUSU (42°E)

Kapsama: Türkiye-Orta Asya

Frekans: 11958

SR: 27500

FC: 5-6

TÜRKSAT 3A UYDUSU

Kapsama: Türkiye - Orta Asya

Frekans: 11096

SR: 30000

FC: 5/6

TÜRKSAT 2A UYDUSU:

Kapsama: Türkiye-Avrupa

Frekans: 11919

SR: 24444

FC: 3/4

TÜRKSAT 3A UYDUSU:

Kapsama: Türkiye-Avrupa

Frekans: 11054

SR: 30000

FC: 3/4

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Anahtar Kelimeler:
Türkiye İskoçya Alev Aydın

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