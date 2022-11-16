Türkiye İskoçya maçı ne zaman, saat kaçta yayınlanacak? Türkiye İskoçya maçı TRT 1 frekans bilgileri

Türkiye İskoçya maçı için heyecan sürerken teknik direktör Stefan Kuntz yönetimindeki A Milli Takımımız Diyarbakır Stadyumu’nda oynanacak karşılaşma için hazırlıklarını tamamladı. Saat 20.00'de TRT 1'de başlayacak olan Türkiye İskoçya maçı öncesi birçok kişi arama motorlarında TRT 1 frekans bilgilerini sorguluyor. İşte Türkiye İskoçya maçı ile ilgili merak edilenler ve TRT 1 frekans bilgileri...
Türkiye İskoçya hazırlık maçı 16 Kasım Çarşamba günü saat 20:00'de başlayacak.
Maç, Diyarbakır Stadyumu'nda oynanacak.
Türkiye İskoçya maçı TRT 1'de canlı olarak ekrana gelecek.
Türksat 4A UYDUSU (42°E)
Kapsama: Türkiye-Orta Asya
Frekans: 11958
SR: 27500
FC: 5-6
TÜRKSAT 3A UYDUSU
Kapsama: Türkiye - Orta Asya
Frekans: 11096
SR: 30000
FC: 5/6
TÜRKSAT 2A UYDUSU:
Kapsama: Türkiye-Avrupa
Frekans: 11919
SR: 24444
FC: 3/4
TÜRKSAT 3A UYDUSU:
Kapsama: Türkiye-Avrupa
Frekans: 11054
SR: 30000
FC: 3/4