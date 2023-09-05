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TÜRKİYE İSRAİL MAÇI CANLI İZLE! Türkiye İsrail voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Filenin Efeleri, Tel Aviv'de!

05.09.2023 13:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye İsrail voleybol maçı canlı olarak ekrana gelecek. 2023 CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası D Grubu'ndaki dördüncü karşılaşmasında Portekiz'e 3-2 yenilen Filenin Efeleri sahadan üstünlükle ayrılmayı hedefliyor. Türkiye İsrail voleybol maçı canlı izleme ekranı internette araştırılıyor. Peki, Türkiye İsrail voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Türkiye İsrail voleybol maçı canlı yayını için heri sayım sürüyor. Filenin Efeleri 2023 CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası D Grubu'ndaki dördüncü maçında Tel Aviv'de İsrail ile karşılaşacak. Türkiye İsrail voleybol maçı canlı izleme ekranı sposeverler tarafından arama motorlarında sorgulanıyor. İşte, Türkiye İsrail voleybol maçı canlı yayın saati ve kanalı...

TÜRKİYE İSRAİL VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Türkiye İsrail voleybol maçı bugün (5 Eylül 2023 Salı) saat 20.00'da başlayacak.

TÜRKİYE İSRAİL VOLEYBOL MAÇI HANGİ KANALDA?

Türkiye İsrail voleybol maçı TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.

Organizasyonda İtalya (A Grubu), Bulgaristan (B Grubu), Kuzey Makedonya (C Grubu) ve İsrail’in (D Grubu) ev sahipliği yapacağı grup aşamasında 24 takım mücadele ediyor. Gruplarında ilk 4’e giren ekiplerin yer alacağı son 16 turu maçları 9-10 Eylül, çeyrek final karşılaşmaları 11-12 Eylül tarihlerinde İtalya’nın Bari şehri ve Bulgaristan’ın Varna kentinde yapılacak. Yarı final maçları 14 Eylül Perşembe günü yine İtalya’nın Bari şehrinde, 3’üncülük ve final karşılaşmaları ise 16 Eylül Cumartesi günü Roma’da oynanacak.

TÜRKİYE İSRAİL VOLEYBOL MAÇI CANLI YAYIN BİLGİSİ

TRT Spor frekans:

Türksat 3A 11054 V 30000 3/4 (HD) 11096 H 30000 5/6 (SD)
Türksat 4A 11794 V 30000 3/4 (SD/HD)

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