TÜRKİYE İSVİÇRE MAÇI! Türkiye İsviçre maçı hangi kanalda, saat kaçta? 15 yıl sonra yeniden!

Türkiye İsviçre maçı detayları araştırılıyor. Replay 2008 adı altında oynanan maçın ve etkinliklerin tüm geliri depremzedeler için kullanılacak. EURO 2008'de forma giymiş Türk ve İsviçreli futbolcular bu akşam İsviçre'nin Lozan kentinde yer alan Stade de la Tuiliere'de karşı karşıya geldi. İşte Türkiye İsviçre maçı bilgileri, maçın yayın saati ve kanalı....

TÜRKİYE İSVİÇRE MAÇI SAAT KAÇTA?

Türkiye İsviçre maçı bu akşam saat 20.00'de başladı. EURO 2008'de forma giymiş Türk ve İsviçreli futbolcular İsviçre'nin Lozan kentinde yer alan Stade de la Tuiliere'de karşı karşıya geldi.

TÜRKİYE İSVİÇRE MAÇI HANGİ KANALDA?

Türkiye İsviçre maçı bu akşam saat 20.00'de canlı yayınlandı. Büyük bir heyecanla beklenen maç, A Spor ekranlarında yayınlandı.

TÜRKİYE İSVİÇRE MAÇI CANLI İZLE!

TÜRKİYE KADROSUNDA YER ALAN İSİMLER

Fatih Terim’in liderliğindeki Türkiye kadrosunda Hamit Altıntop, Volkan Demirel, Emre Belözoğlu, Tuncay Şanlı, Mehmet Aurelio, Arda Turan, Emre Aşık, Semih Şentürk, Servet Çetin, Tolga Zengin, Ayhan Akman, Tümer Metin, Nihat Kahveci, Hakan Balta, Gökhan Gönül, Ümit Karan ve Ahmet Dursun gibi unutulmaz oyuncular yer aldı.



