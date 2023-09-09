Türkiye - İsviçre maçında ilginç an! Fatih Terim kadroyu açıklamayı unutunca Nihat Kahveci araya girdi

EURO 2008 Avrupa Şampiyonası'nda karşılaştığımız İsviçre ile aynı kadrolarla bu kez 2023 yılında mücadele ettik. Tüm gelirlerinin depremzedelere bağışlanacağı maç büyük ilgi topladı.

SOYUNMA ODASINDA EĞLENCELİ ANLAR

Maç öncesi oyuncularıyla yine toplantı gerçekleştiren Fatih Terim, yaptığı konuşmanın ardından kadroyu açıklamayı unuttu. Durumu fark eden Nihat Kahveci, Fatih Terim'i uyararak espride bulundu. O anlar sosyal medyada gündem oldu.

TEKNİK DİREKTÖR FATİH TERİM

Fatih Terim’in liderliğindeki Türkiye kadrosunda; Hamit Altıntop, Volkan Demirel, Emre Belözoğlu, Tuncay Şanlı, Mehmet Aurelio, Arda Turan, Emre Aşık, Semih Şentürk, Servet Çetin, Tolga Zengin, Ayhan Akman, Tümer Metin, Nihat Kahveci, Hakan Balta, Gökhan Gönül, Ümit Karan ve Ahmet Dursun gibi unutulmaz oyuncular yer aldı.

İsviçre’nin EURO 2008 kadrosu ise dönemin Teknik Direktörü Koebi Kuhn’un hayatını kaybetmesi nedeniyle, ülkenin Türk kökenli efsane oyuncusu Kubilay Türkyılmaz tarafından yönetildi.

