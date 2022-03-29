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Türkiye İtalya maçı ne zaman, saat kaçta? Türkiye İtalya maçı hangi kanalda? Milli maç şifreli mi?

29.03.2022 12:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye İtalya maçı için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. 2022 Dünya Kupası’na katılma şansını Portekiz'e 3-1 mağlup olan Milli Takımı'mız bugün Konya'da hazırlık maçı oynayacak. Bu kapsamda Türkiye İtalya maçı ne zaman, saat kaçta? Türkiye İtalya maçı hangi kanalda? Milli maç şifreli mi? sorularının yanıtı futbolseverler tarafından merak konusu oldu. İşte maça ilişkin ayrıntılar...

Türkiye İtalya maçı ne zaman, saat kaçta? Türkiye İtalya maçı hangi kanalda? Milli maç şifreli mi?

Türkiye - İtalya maçı için geri sayım sürüyor. A Milli Takımımızın, İtalya ile kozlarını paylaşacağı bu özel maçın hakemi belli oldu. Peki Türkiye İtalya maçı ne zaman, saat kaçta? Türkiye İtalya maçı hangi kanalda? Milli maç şifreli mi? A Milli Takımımızın ilk zaferine imza atmaya çalışacağı maça ilişkin detaylar haberimizde...

TÜRKİYE İTALYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off maçında deplasmanda Portekiz ile karşılaşan Türkiye maçı 3-1 kaybetmişti. 2022 Dünya Kupası’na katılma şansını kaybeden Türkiye ile İtalya bugün Konya’daki dostluk maçında karşı karşıya gelecek. A Milli Takımımız 15. kez kozlarını paylaşacağı rakibi önünde ilk galibiyetine imza atmaya çalışacak. Türkiye - İtalya maçı 29 Mart 2022 Salı (Bugün) saat 21:45'te oynanacak.

TÜRKİYE İTALYA MAÇI HANGİ KANALDA?

Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanacak maç TRT Spor'da canlı olarak yayınlanacak.

Türkiye İtalya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

TÜRKİYE İTALYA MAÇININ HAKEMİ ENEA JORGJİ KİMDİR?

Enea Jorgji 15 Ağustos 1984 yılında Arnavutluk, Elbasan'da dünyaya geldi.

2022 yılından bu yana aktif hakem olarak Arnavutluk Futbol Federasyonu'nun bir parçası olan Enea Jorgji, yıllardır Arnavutluk Üstün Kategorisinde hakemlik yapmaktadır .

Enea Jorgji, UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi eleme maçlarının yanı sıra Arnavutluk Süper Kupası'nın 3 finali ve Arnavutluk Kupası'nın 1 finalinin de hakemliğini yapmıştır .

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