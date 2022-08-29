TÜRKİYE İTALYA VOLEYBOL MAÇI CANLI İZLE! Türkiye İtalya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Türkiye, 2022 FIVB Dünya Şampiyonası ilk maçında Çin'i 3-0 devirdi. Şimdi sırada İtalya var. A Milli Voleybol Takımı'mız galibiyetlerine bir yenisini eklemeyi amaçlıyor. Peki Türkiye İtalya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Türkiye İtalya voleybol maçının saati ve kanalı...

TÜRKİYE İTALYA VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Türkiye İtalya voleybol maçı 29 Ağustos Pazartesi günü saat 22:15'te başlayacak.

TÜRKİYE İTALYA VOLEYBOL MAÇI HANGİ KANALDA?

Dünya Şampiyonası tarihinde 4. kez boy gösteren ve grup maçlarına Çin zaferiyle başlayan A Milli Erkek Voleybol Takımımız, 56 sene sonra galibiyetle tanıştı.

Türkiye, bugün de zorlu rakibi, son Avrupa Şampiyonu İtalya önünde puan arayacak.

Türkiye İtalya voleybol maçı TRT Spor'da canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

