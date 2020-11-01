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Türkiye İzmir için tek yürek

BALIKESİR HABERLERİ  | 01.11.2020 18:40 | Son Güncelleme

Türkiye İzmir için tek yürek

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'de faaliyet gösteren çok sayıda kurum, İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde acıları hafifletmek için seferber oldu.

Balıkesir Afet ve Acil Durum Müdürlüğünden (AFAD) yapılan açıklamaya göre, Balıkesir AFAD, itfaiye, UMKE, İl Emniyet Müdürlüğü, Ayvalık Sahil Komutanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü, Orman Bölge Müdürlüğü, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Ayvalık ADAK Doğal Afetler ve Arama Kurtarma Derneği, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, İHH, 911 Bandırma Arama Kurtarma Derneği ve Gönen Doğal Afetler Kurtarma Derneği (GÖNDAK) ekipleri de bölgeye hareket etti.

AFAD İl Müdürlüğünden 17 kişilik 3 ekip, 1 koordinasyon ekibi, 3 tam donanımlı arama kurtarma aracı, Büyükşehir Belediyesi itfaiyesinden 37 kişilik 7 ekip, 9 kurtarma aracı, 1 koordinasyon aracı, İl Sağlık Müdürlüğü UMKE'den 10 kişilik 2 ekip, 2 müdahale aracı, 1 sahra hastanesi, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğünden 6 kişilik 2 ekip ve psikososyal destek personeli gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden 30 Çevik Kuvvet personeli, 3 trafik ekibi aracı, 9 trafik polisi, Ayvalık Sahil Güvenlik Komutanlığından 2 bot, 35 bot personeli, Orman Bölge Müdürlüğünden 2 ekskavatör ve 2 kazıcı yükleyici araç, Ayvalık ADAK Doğal Afetler ve Arama Kurtarma Derneğinden 2 ekipte 9 kişi, GÖNDAK'tan 20 kişilik 1 ekip, 1 arama kurtarma aracı, 1 pikap, 1 binek oto, İHH'dan 4 kişilik 1 ekip, 1 arama kurtarma aracı, 911 Bandırma Arama Kurtarma Derneğinden 10 kişilik 1 ekip, 1 arama kurtarma aracı, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünden 9 kişilik 3 ekip de deprem bölgesinde bulunuyor.

Balıkesir'den İzmir'e giden 145 kişiden oluşan 23 arama kurtarma ekibi, 18 arama kurtarma aracı, 30 Çevik Kuvvet ve 9 trafik polisi, hasar gören ve yıkılan binaların bulunduğu alanlarda çalışmalarını sürdürüyor.

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Ayvalik
Tayanç Eczanesi
Ayvalik
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