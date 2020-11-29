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Türkiye, Kadın Ritmik Cimnastik dalında Avrupa şampiyonu

DİĞER SPORLAR HABERLERİ  | 29.11.2020 15:09 | Son Güncelleme

Kadın Ritmik Cimnastik Grup Milli Takımı, Ukrayna’da düzenlenen Ritmik Cimnastik Avrupa Şampiyonası’nda ‘3 çember 2 labut’ aletinde altın madalya kazandı. Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkan Vekili Emre Bağcı, bunun şimdiye kadar ritmik cimnastikte alınan en büyük başarı olduğuna dikkat çekerken, takım kaptanı Duygu Doğan ise bu gururu Türk milletine yaşattıkları için çok mutlu olduklarını söyledi.

Türkiye, Kadın Ritmik Cimnastik dalında Avrupa şampiyonu

Türkiye, daha önce ciddi bir başarı elde edemediği ritmik cimnastik dalında Avrupa şampiyonu oldu. Ukrayna’da düzenlenen Ritmik Cimnastik Avrupa Şampiyonası’nda, Kadın Ritmik Cimnastik Grup Milli Takımı 3 çember 2 labut aletinde Avrupa şampiyonu oldu. Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkan Vekili ve aynı zamanda Türkiye’ye birinciliği getiren milli takımın içinde bulunduğu kafilenin başkanı olan Emre Bağcı ile Ritmik Cimnastik Grup Milli Takımı Kaptanı Duygu Doğan da İhlas Haber Ajansı'na yaptıkları özel açıklamalarla duygularını aktardı.

EMRE BAĞCI: BU ÇOK BÜYÜK BİR BAŞARI

Kiev’de elde edilen başarının önemine dikkat çeken Emre Bağcı, “Cimnastikçilerimiz çok büyük bir başarı elde ettiler. Ritmik cimnastikte şu ana kadar tarihimizde madalya değil aslında finale kalma başarısı bile gösterememişken, bireyselde ve grupta, sporcularımız grup müsabakalarında öncelikle finale kaldılar, sonrasında altın madalya alarak bir ilki gerçekleştirdiler" ifadelerini kullandı.

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"HEDEFİMİZ OLİMPİYATLAR"

Hedeflerinin çok daha büyük olduğunu da belirten Bağcı, "Bizim buradaki hedefimiz aslında ritmik cimnastik dalında grup milli takımımızla beraber olimpiyatlara gitmek. 2020 Olimpiyat oyunları hazırlıkları çerçevesinde 2017 yılında oluşturulmuş olan genç grubumuz ve 2018 yılında oluşturulan dünya şampiyonasında yarışan büyük grubumuzla beraber çıktığımız bu yolda, bu bizim en önemli müsabakalarımızdan bir tanesiydi. Sadece pandemi sürecinden kaynaklı olarak olimpiyatların ertelenmesi, olimpiyat kotası müsabakasının da bir yıl ertelenmesine sebebiyet verdi ama buradaki alınacak olan başarı bir sonraki Avrupa şampiyonasında olimpiyattaki kısa kontenjan açısından çok önemliydi. Sporcularımız burada birinci oldu. İkinci ve üçüncü sırada olan ülkeler şu anda olimpiyat kotasını almış olan ülkeler. Onları geçerek bu başarıyı elde etmeleri hem ritmik cimnastik açısından çok büyük bir başarı hem de olimpiyat açısından baktığımızda bize çok ciddi anlamda gelecek açısından umut veren bir başarı olarak değerlendirebiliriz" şeklinde konuştu.

DUYGU DOĞAN: BU GURURU YAŞATTIĞIMIZ İÇİN MUTLUYUZ

Türkiye’ye şampiyonluk sevinci yaşatan Kadın Ritmik Cimnastik Grup Milli Takımı sporcuları Azra Akıncı, Nil Karabina, Eda Asar, Peri Berker ve takım kaptanı Duygu Doğan, mutluluklarını İHA'yla paylaştı. Takımı adına açıklama yapan Kaptan Duygu Doğan, "Biz bugün tarihimizde bir ilki gerçekleştirerek Avrupa şampiyonasında altın madalya kazandık. Bu başarımızda bizi destekleyen hocalarımız, Kamelya Dunavtska’ya ve Beril Berker’e, federasyonumuza ve Gençlik Spor Bakanlığı’mıza çok teşekkür ederiz. Bu gururu yaşattığımız için çok mutluyuz" diye konuştu.

KAYNAK: İHA
FOTOĞRAF: İHA

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