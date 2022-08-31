Türkiye, EuroBasket 2022'deki ilk maçında Karadağ ile karşılaşacak. A grubunda bulunan Türkiye'nin diğer rakipleri Gürcistan, İspanya, Bulgaristan ve Belçika. Sporseverler arama motorlarında "Türkiye Karadağ basketbol maçı ne zaman?", "Türkiye Karadağ basketbol maçı saat kaçta, hangi kanalda?" soru ve konu başlıklarını araştırıyor. İşte merak edilen soruların yanıtı...
Türkiye - Karadağ basketbol maçı 1 Eylül 2022 Perşembe günü 17:15'te oynanacak.
Türkiye - Karadağ basketbol maçı NTV'de canlı olarak ekrana gelecek.
FIBA EuroBasket 2022’de mücadele edecek olan A Erkek Milli Takımının 12 kişilik kadrosu şöyle:
Alperen Şengün, Buğrahan Tuncer, Cedi Osman, Ercan Osmani, Furkan Korkmaz, Melih Mahmutoğlu, Onuralp Bitim, Sadık Emir Kabaca, Sertaç Şanlı, Shane Larkin, Şehmus Hazer, Yiğitcan Saybir.
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