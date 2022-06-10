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Türkiye Kazakistan Ümit Milli maçı ne zaman, saat kaçta? Türkiye Kazakistan maçı hangi kanalda?

10.06.2022 13:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye Kazakistan maçı için geri sayım sürüyor. Ümit Milli Takımı, 2023 UEFA U21 Avrupa Futbol Şampiyonası Grup Elemeleri'nde Kazakistan'la kozlarını paylaşacak. Futbolseverler maç öncesi araştırma yapmaya başladı. Peki Türkiye Kazakistan Ümit Milli maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte Türkiye Kazakistan Ümit Milli maçı ile ilgili merak edilenler...

Türkiye Kazakistan Ümit Milli maçı ne zaman, saat kaçta? Türkiye Kazakistan maçı hangi kanalda?

Türkiye Kazakistan maçına saatler kaldı. Ümit Milliler, 2023 UEFA U21 Avrupa Futbol Şampiyonası Grup Elemeleri'nde Kazakistan'ı Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda konuk edecek. Peki Türkiye Kazakistan Ümit Milli maçı saat kaçta, hangi kanalda? Türkiye Kazakistan Ümit Milli maçı ile ilgili merak edilenler haberimizde...

TÜRKİYE KAZAKİSTAN ÜMİT MİLLİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Türkiye - Kazakistan maçı 10 Haziran Cuma günü oynanacak.

Türkiye, UEFA U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri kapsamında Kazakistan'ı Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda konuk edecek

Türkiye - Kazakistan maçı saat 20:00'de başlayacak.

TÜRKİYE KAZAKİSTAN MİLLİ MAÇI HANFİ KANALDA?

Türkiye - Kazakistan maçı saat 20.00'de A Spor'da canlı olarak ekrana gelecek.

TÜRKİYE'NİN KAZAKİSTAN MAÇI ADAY KADROSU

İşte Milli Takım'ın Kazakistan ve Danimarka maçları aday kadrosunda yer alan isimler:

Kaleciler: Muhammet Taha Tepe ( Trabzonspor A.Ş.), Canberk Yurdakul (Bursaspor), Emre Bilgin ( Beşiktaş A.Ş.)

Defans: Furkan Bayır (Aytemiz Alanyaspor), Emir Han Topçu (Çaykur Rizespor A.Ş.), Serdar Saatçı (Beşiktaş A.Ş.), Ahmetcan Kaplan (Trabzonspor A.Ş.), Emre Kaplan (Atakaş Hatayspor), Kazımcan Karataş (Altay), Bünyamin Balcı (Fraport TAV Antalyaspor), Ravil Tagir (Medipol Başakşehir FK)

Orta Saha: Umut Güneş (Aytemiz Alanyaspor), Oğuz Aydın (Aytemiz Alanyaspor), Ali Kaan Güneren (MKE Ankaragücü), Doğucan Haspolat (Kasımpaşa A.Ş.), Emirhan İlkhan (Beşiktaş A.Ş.), Kerem Atakan Kesgin (Demir Grup Sivasspor), Aral Şimşir (FK Jerv), Polat Yaldır (Yılport Samsunspor), Burak İnce (Arminia Bielefeld), Gökdeniz Bayrakdar (Fraport TAV Antalyaspor), Barış Alper Yılmaz ( Galatasaray A.Ş.), Kartal Kayra Yılmaz (Bereket Sigorta Ümraniyespor)

Forvet: Enis Destan (Trabzonspor A.Ş.), Bertuğ Özgür Yıldırım (Atakaş Hatayspor), Ali Akman (Nec Nijmegen)

Ümit Milli Takım Teknik Direktörü ve Genç Milli Takımlar Sorumlusu: Tolunay Kafkas

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Anahtar Kelimeler:
Kazakistan Türkiye
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