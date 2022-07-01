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Türkiye, KKTC'nin Rum kesimine yeni iş birliği paketi önerisini "kuvvetle" destekliyor

01.07.2022 22:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dışişleri Bakanlığı: - "KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın, Rum tarafıyla egemen eşitlik ve eşit uluslararası statü temelinde iş birliği yapılmasını öngören önerilerini kuvvetle destekliyoruz"

Dışişleri Bakanlığı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın, Birleşmiş Milletler'e (BM) sunduğu, iki devletli çözüm temelinde Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) ile hidrokarbon, elektrik, yenilenebilir enerji ve su konusunda iş birliği önerileri içeren paketi "kuvvetle" desteklediklerini bildirdi.

Bakanlık, KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'ın yeni iş birliği önerileri hakkında yaptığı açıklamada, "KKTC Cumhurbaşkanı Sayın Ersin Tatar'ın BM Genel Sekreteri'ne 1 Temmuz'da gönderdiği mektupla ilettiği, Rum tarafıyla egemen eşitlik ve eşit uluslararası statü temelinde iş birliği yapılmasını öngören önerilerini kuvvetle destekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Açıklamada, bu önerilerin hayata geçirilmesinin, Doğu Akdeniz'de barış ve istikrara katkı sunacağı gibi aynı zamanda Ada’da mevcut iki devlet arasında iş birliği tesis edilmesini sağlayarak, Kıbrıs meselesinin çözümüne yönelik ortak bir zeminin oluşmasına vesile olacağı kaydedildi.

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, BM Siyasi İşler Bölümü Avrupa, Orta Asya ve Amerika Genel Sekreter Yardımcısı Muavini Miroslav Jenca'yı kabul etmiş, gazetecilere yaptığı değerlendirmelerde, Kıbrıs Türk tarafı olarak BM Genel Sekreteri Antonio Guterres aracılığıyla GKRY lideri Nikos Anastasiadis'e iletilmek üzere hazırladıkları iş birliği önerilerini, Jenca'ya sunduğunu kaydetmişti.

"İki tarafın da ihtiyaçları göz önünde bulundurularak müktesep haklarımız temelinde, kazan-kazan ilkesiyle hazırlanan 4 iş birliği önerimizi bugün sunmuş bulunmaktayım." diyen Tatar, "Eğer hem Ada'mıza hem de bölgemizin barış, istikrar ve refahına katkı sağlanmak isteniyorsa başta Rum tarafından olmak üzere, ilgili tüm taraflardan bu iş birliği önerilerimizin hayata geçirilmesi konusunda olumlu tutum bekliyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

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