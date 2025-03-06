Türkiye Kupası eşleşmesi sonrası Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı'dan Galatasaray'a gönderme!

Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, UEFA Avrupa Ligi'ndeki Glasgow Rangers maçı öncesi TRT Spor'a dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Kupadaki Galatasaray eşleşmesine dair konuşan Ilıcalı, " Kadıköy'de olması bizim için avantaj" dedi.

"HERKES KENETLENDİ"

Glasgow Rangers maçı ile ilgili görüşlerini aktaran Acun Ilıcalı, "Maçlardan önce öngörüde bulunmuyorum. Bir maçtan önce başıma bir şeyler geldi. Avantajlı bir skor umuyorum. Takım istim üstünde. Bizi gururlandırıyorlar. Oynayan oynamayan herkes kenetlendi. Dışarıda kalanın destek vermesi kadronun gücünü artırıyor. Favoriyiz ama futbol bu. İnanıyorum. Kazanırız." dedi.

"GEÇ AÇILDIK AMA İYİ AÇILDIK"

Acun Ilıcalı ayrıca, "Kupada da ligde de iddialıyız. Biraz geç açıldık ama iyi açıldık, güzel açıldık. Son düzlüğe doğru hızlandık. Bundan sonra nasip..." sözlerini sarf etti.

"İNŞALLAH ÖYLE BİR TALEP GELİR"

Kupada Galatasaray ile oynayacakları maçı, yabancı hakemin yönetmesini istediğini dile getiren Acun Ilıcalı, "Kupada Galatasaray ile eşleştik. Hayırlı olsun. Kadıköy'de olması bizim için avantaj. Yabancı hakem konusunda bir istek geliyor diye duydum. İnşallah gelir. Biz çok seviniriz. 'Kadıköy'de yerli hakemlerle oynayalım, dışarıda yabancı hakemle oynayalım' diye iddiamız yok. Bizim amacımız adaletin gelmesi. İnşallah öyle bir talep oradan da gelir. Yabancı hakem yönetmesini diliyorum. 3 kulvarda da iddialıyız." ifadelerini kullandı.