Türkiye Kupası'nda büyük sürpriz! Bal Ligi ekibi Kahta 02 Süper Lig ekibi Kasımpaşa'yı geçerek tarihi bir başarıya imza attı...

Kasımpaşa Ziraat Türkiye Kupası 3. Turu'nda Kahta 02 Spor ile karşılaştı. Karşılaşmadan 3-1’lik skorla mağlup ayrılan Süper Lig ekibi, turnuvaya veda etti.

TURNAVAYA DAMGA VURAN GALİBİYET

Karşılaşmaya genç oyuncuları ile çıkan Kasımpaşa, 10. dakikada Bahtiyar Aras Özden ile 1-0 öne geçti. Kahta 02 Spor, maçta dakikalar 20’yi gösterdiğinde Yusuf Fırat ile 1-1'lik eşitliği sağladı. Ev sahibi Kahta 02 Spor, 41. dakikada Ahmet Tuna Akıl ile bir gol daha bularak 2-1 öne geçti ve ilk yarıyı önde kapattı. Maçın ikinci ayrısını da önde götüren ev sahibi Kahta, 90+3'te Berkay Ceylan ile bir gol daha bularak maçı 3-1 kazandı.

Kahta 02 Spor, bu sonucun ardından kupada tur atladı. Kasımpaşa, Ziraat Türkiye Kupası'na veda etti.