SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray

Galatasaray'a Uğurcan Çakır'dan kötü haber! Hedef Trabzonspor maçı

Sarı-kırmızılılarda sakatlığıyla korkutan Uğurcan Çakır'ın son durumu netleşti. Monaco maçında adalesinden sakatlanan başarılı kaleci için sağlık heyeti kararını verdi. Risk alınmayacak, Uğurcan o tarihe kadar pamuklara sarılacak. İşte Aslan'ın "Süper Kupa" planı...

Galatasaray'a Uğurcan Çakır'dan kötü haber! Hedef Trabzonspor maçı
Emre Şen
Uğurcan Çakır

Uğurcan Çakır

TR Türkiye
Yaş: 29 / Pozisyon Kaleci
Oynadığı Takım: Galatasaray
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Monaco maçında sol üst adalesinden sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan ve yapılan tetkiklerde yırtık tespit edilen Galatasaray file bekçisi Uğurcan Çakır'ın tedavisi tüm hızıyla sürüyor.

Antalyaspor deplasmanında kaleyi Günay Güvenç'e devreden Uğurcan için sağlık heyeti ve teknik direktör Okan Buruk bir araya gelerek yol haritasını çizdi.

RİSK YOK! İKİ MAÇIN ÜZERİ ÇİZİLDİ

Galatasaray a Uğurcan Çakır dan kötü haber! Hedef Trabzonspor maçı 1

Adalesindeki yırtık nedeniyle hassas bir tedavi süreci geçiren milli kaleci, önümüzdeki iki kritik sınavda da takımdaki yerini alamayacak. Sağlık heyetinin "Kesinlikle risk edilmemeli" raporu doğrultusunda Uğurcan Çakır; Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Başakşehir ve Süper Lig'deki Kasımpaşa maçlarında kadroda yer almayacak. Bu maçlarda kaleyi yine Günay Güvenç'in koruması bekleniyor.

HEDEF 5 OCAK: RAKİP TRABZONSPOR!

Galatasaray a Uğurcan Çakır dan kötü haber! Hedef Trabzonspor maçı 2

Galatasaray teknik heyetinin asıl hedefi ise kupa finali. Sarı-kırmızılılar, tecrübeli eldiveni 5 Ocak tarihinde oynanacak Süper Kupa maçına yetiştirmek için seferberlik ilan etti.

Uğurcan'ın eski takımı Trabzonspor'a karşı oynanacak bu dev finalde sahada olması için yoğun bir tedavi programı uygulanıyor.

Canlı Skor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Premier Lig'de yılın olayı: 8 gollü maçta neler oldu nelerPremier Lig'de yılın olayı: 8 gollü maçta neler oldu neler
Kadıköy'de 4 gollü şova "Szymanski" gölgesi! Maç bitti, ipler koptuKadıköy'de 4 gollü şova "Szymanski" gölgesi! Maç bitti, ipler koptu
Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Uğurcan Çakır galatasaray
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Poliklinik müdürü karı koca azılı sapık çıktı

Poliklinik müdürü karı koca azılı sapık çıktı

Yer İstanbul... Mavi Göl’de balıklar can çekişiyor!

Yer İstanbul... Mavi Göl’de balıklar can çekişiyor!

Beşiktaş'ta taraftarlar kazan kaldırdı! "Jurasek'in sözleşmesini feshedin"

Beşiktaş'ta taraftarlar kazan kaldırdı! "Jurasek'in sözleşmesini feshedin"

Güllü'nün oğlu camı kırıp gizlice eve girdi: Görüntüler yayınlandı

Güllü'nün oğlu camı kırıp gizlice eve girdi: Görüntüler yayınlandı

'Ankara'dan sızan' deyip açıkladı: Emekli zammında beklenen tablo

'Ankara'dan sızan' deyip açıkladı: Emekli zammında beklenen tablo

'Sinyaller devam ediyor' Altın alacaklar için o rakamı işaret etti

'Sinyaller devam ediyor' Altın alacaklar için o rakamı işaret etti

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.