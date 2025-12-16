Galatasaray'a Uğurcan Çakır'dan kötü haber! Hedef Trabzonspor maçı

Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Monaco maçında sol üst adalesinden sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan ve yapılan tetkiklerde yırtık tespit edilen Galatasaray file bekçisi Uğurcan Çakır'ın tedavisi tüm hızıyla sürüyor.

Antalyaspor deplasmanında kaleyi Günay Güvenç'e devreden Uğurcan için sağlık heyeti ve teknik direktör Okan Buruk bir araya gelerek yol haritasını çizdi.

RİSK YOK! İKİ MAÇIN ÜZERİ ÇİZİLDİ

Adalesindeki yırtık nedeniyle hassas bir tedavi süreci geçiren milli kaleci, önümüzdeki iki kritik sınavda da takımdaki yerini alamayacak. Sağlık heyetinin "Kesinlikle risk edilmemeli" raporu doğrultusunda Uğurcan Çakır; Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Başakşehir ve Süper Lig'deki Kasımpaşa maçlarında kadroda yer almayacak. Bu maçlarda kaleyi yine Günay Güvenç'in koruması bekleniyor.

HEDEF 5 OCAK: RAKİP TRABZONSPOR!

Galatasaray teknik heyetinin asıl hedefi ise kupa finali. Sarı-kırmızılılar, tecrübeli eldiveni 5 Ocak tarihinde oynanacak Süper Kupa maçına yetiştirmek için seferberlik ilan etti.

Uğurcan'ın eski takımı Trabzonspor'a karşı oynanacak bu dev finalde sahada olması için yoğun bir tedavi programı uygulanıyor.