Premier Lig'de yılın olayı: 8 gollü maçta neler oldu neler

İngiltere Premier Lig'in 16. haftası, hafızalardan silinmeyecek bir gol düellosuna sahne oldu. Manchester United ile Bournemouth'un kapışmasında skor tabelası bozuldu! Bir United öne geçti, bir Bournemouth... Tam 8 golün atıldığı, 4-4 biten çılgın gecede milli kalecimiz Altay Bayındır'ın durumu da belli oldu. İşte Premier Lig'i sallayan o maç...

Premier Lig'de yılın olayı: 8 gollü maçta neler oldu neler
Emre Şen

Premier Lig'de Ruben Amorim yönetimindeki Manchester United, Old Trafford'da Bournemouth'u konuk etti. Futbolseverler "taktik savaşı" beklerken, kendilerini tarihi bir gol yağmurunun ortasında buldu. Savunmaların iflas ettiği, hücumcuların şov yaptığı mücadele 4-4'lük eşitlikle sona erdi.

BİR O ATTI, BİR DİĞERİ! SKOR TABELASI ÇILDIRDI

Premier Lig de yılın olayı: 8 gollü maçta neler oldu neler 1

Maça hızlı başlayan Kırmızı Şeytanlar, 13. dakikada Amad Diallo ile öne geçti. Konuk ekip 40'ta Semenyo ile cevap verse de, ilk yarının son saniyelerinde sahneye çıkan Casemiro, United'ı soyunma odasına 2-1 önde götürdü.

İkinci yarı ise tam bir kaos futboluna sahne oldu. Bournemouth, Evanilson (46') ve Tavernier'in (52') golleriyle bir anda Old Trafford'da 3-2 öne geçti.

CUNHA ATTI "BİTTİ" DENDİ AMA...

Premier Lig de yılın olayı: 8 gollü maçta neler oldu neler 2

Şoku atlatan Manchester United, kaptanı Bruno Fernandes (77') ve yeni golcüsü Matheus Cunha'nın (79') iki dakika arayla attığı gollerle skoru 4-3'e getirip ibreyi yeniden lehine çevirdi.

Ancak son sözü Bournemouth söyledi. Dakikalar 84'ü gösterirken sahneye çıkan Junior Kroupi, skoru 4-4'e getirdi ve bu inanılmaz maç beraberlikle sonuçlandı.

