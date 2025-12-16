Premier Lig'de yılın olayı: 8 gollü maçta neler oldu neler

Premier Lig'de Ruben Amorim yönetimindeki Manchester United, Old Trafford'da Bournemouth'u konuk etti. Futbolseverler "taktik savaşı" beklerken, kendilerini tarihi bir gol yağmurunun ortasında buldu. Savunmaların iflas ettiği, hücumcuların şov yaptığı mücadele 4-4'lük eşitlikle sona erdi.

BİR O ATTI, BİR DİĞERİ! SKOR TABELASI ÇILDIRDI

Maça hızlı başlayan Kırmızı Şeytanlar, 13. dakikada Amad Diallo ile öne geçti. Konuk ekip 40'ta Semenyo ile cevap verse de, ilk yarının son saniyelerinde sahneye çıkan Casemiro, United'ı soyunma odasına 2-1 önde götürdü.

İkinci yarı ise tam bir kaos futboluna sahne oldu. Bournemouth, Evanilson (46') ve Tavernier'in (52') golleriyle bir anda Old Trafford'da 3-2 öne geçti.

CUNHA ATTI "BİTTİ" DENDİ AMA...

Şoku atlatan Manchester United, kaptanı Bruno Fernandes (77') ve yeni golcüsü Matheus Cunha'nın (79') iki dakika arayla attığı gollerle skoru 4-3'e getirip ibreyi yeniden lehine çevirdi.

Ancak son sözü Bournemouth söyledi. Dakikalar 84'ü gösterirken sahneye çıkan Junior Kroupi, skoru 4-4'e getirdi ve bu inanılmaz maç beraberlikle sonuçlandı.