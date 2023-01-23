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Türkiye Kupası'nda çeyrek final kura çekiminde 'derbi' sürprizi! Fenerbahçe ve Galatasaray...

23.01.2023 11:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turunun bitmesiyle birlikte gözler çeyrek finale çevrildi. Demir Grup Sivasspor, Fenerbahçe, Medipol Başakşehir, Trabzonspor, Galatasaray, Gaziantep FK, MKE Ankaragücü ve Yukatel Kayserispor'un yükseldiği çeyrek final eşleşmeleri 24 Ocak Salı günü gerçekleştirilecek olan kura çekiminde belli olacak. Kurada seribaşı olarak yer alan Fenerbahçe ve Trabzonspor'un Galatasaray ile eşleşme ihtimali bulunuyor.

Türkiye Kupası'nda çeyrek final kura çekiminde 'derbi' sürprizi! Fenerbahçe ve Galatasaray...

Futbolda Ziraat Türkiye Kupası'nın çeyrek ve yarı final eşleşmeleri, 24 Ocak Salı günü yapılacak kura çekimiyle belli olacak. Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre çeyrek ve yarı final kura çekimi, kupanın yayıncı kuruluşu Turkuvaz Medya'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek.

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Turkuvaz Medya Merkezi'nde saat 14.00'te başlayacak kura çekiminde TFF yetkilileri ve kulüp temsilcileri yer alacak.

SERİBAŞI TAKIMLAR

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Kura çekiminde, Demir Grup Sivasspor, Fenerbahçe, Medipol Başakşehir ve Trabzonspor seribaşı olarak katılacak.

Kupada çeyrek finale Demir Grup Sivasspor, Fenerbahçe, Medipol Başakşehir, Trabzonspor, Galatasaray, Gaziantep FK, MKE Ankaragücü ve Yukatel Kayserispor yükselmişti.

DERBİ İHTİMALİ

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Fenerbahçe ve Trabzonspor'un, çekilecek olan kura çekiminde Galatasaray ile eşleşme ihtimalleri bulunuyor.

TEK MAÇ ELEME USULÜ

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Tek maç eleme usulüne göre oynanacak olan çeyrek final müsabakaları sonucu tur atlayan takımlar, çift maç eleme usulüne göre yapılacak yarı final müsabakalarına katılmaya hak kazanacak.

MAÇ TARİHLERİ

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Çeyrek final müsabakaları 28 Şubat, 1 ve 2 Mart'ta, yarı final ilk maçları 4, 5 veya 6 Nisan, rövanş maçları ise 25, 26 veya 27 Nisan tarihlerinde oynanacak.

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